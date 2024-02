Bella Hadid zaskoczyła całą branżę beauty. Modelka na instagramowym koncie zaprezentowała na reklamę, która nie zdradziła zbyt wiele szczegółów. Na krótkim spocie można zobaczyć część twarzy oraz oko, które po chwili zmieniają się w mozaikę. Prócz tego pojawia się nazwa marki - Ôrabella, a jej motto brzmi "Reveal Your Alchemy 5/02".

Ôrabella - nowa marka kosmetyczna Belli Hadid

W sieci trudno jest utrzymać coś w tajemnicy, dlatego większość zagranicznych magazynów już rozszyfrowała co kryje się pod nazwą Ôrabella. Według "śledztwa dziennikarskiego" portalu Marie Claire badanie znaku towarowego pokazało, że w ofercie Ôrabelli możemy spodziewać się wielu różnych produktów kosmetycznych. Głównie będą to jednak - perfumy, odżywki bez spłukiwania, kremy do stylizowania włosów, kadzidełka, dyfuzory zapachowe oraz balsamy.

Kiedy Ôrabella pojawi się w oficjalnej sprzedaży? Premiera już niedługo

Fani Belli Hadid spekulują, że linia pojawi się w kosmetycznej sieciówce Ulta Beauty. Wszystko po tym, jak Hadid opublikowała zdjęcie, na którym 9 lutego 2024 roku odwiedza miejsce, które wygląda jak siedziba tej znanej sieci drogerii. Z informacji, które pojawiły się w opisie filmu Ôrabella ma pojawić się w sprzedaży 2 maja 2024 roku.

Jakie perfumy używa Bella Hadid? To bardzo znane marki

Bella Hadid to obecnie jedna z najbardziej znanych modelek na świecie. Gwiazda jest ikoną stylu, a także twarzą wielu modowych marek. Nic więc dziwnego, że ma wielu wiernych fanów, którzy są ciekawi nie tylko jakie ubrania lubi nosić, ale również jakich kosmetyków używa lub czym na co dzień pachnie.

W wielu wywiadach Hadid mówiła, jakie perfumy są jej ulubionymi. Oto wody, po które sięga najczęściej: Versace Dylan Blue Pour Femme, Bvlgari Goldea The Roman Night oraz Dior Poison Girl.