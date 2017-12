– Regularne badania ograniczamy zazwyczaj do corocznego pobrania krwi, na podstawie którego wykonywana jest morfologia oraz kontrolowany poziom cholesterolu i glukozy. To błąd, zwłaszcza że wiele poważnych schorzeń można wykryć w ten sam sposób lub za pomocą innych prostych badań, bez konieczności wykonywania poważniejszych i czasochłonnych zabiegów. Niektóre choroby w początkowej fazie nie dają jednoznacznych objawów, a często mogą być mylone z innymi, błahymi przypadłościami. Należy pamiętać, że najważniejszym elementem procesu leczenia jest odpowiednie rozpoznanie. Im wcześniej zdiagnozujemy problem, tym większe są szanse na powrót do zdrowia – wskazuje Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w Saltus Ubezpieczenia.

Oto 5 badań, które warto wykonać co najmniej raz w roku.

EKG

Cykl podstawowych badań powinniśmy rozpocząć od serca, którego funkcjonowania jest podstawą pracy naszego organizmu. W związku z tym przynajmniej raz w roku powinniśmy wykonać EKG spoczynkowe, które pozwoli wykryć czy nie występują żadne nieregularności w rytmie serca. Trwa ono raptem kilka minut i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać.

Próby wątrobowe

Podstawowym sposobem na określenie stanu wątroby jest sprawdzenie poziomów enzymów ALAT i AspAT, które wykonuje się poprzez pobranie krwi. Ich podwyższony poziomo może być symptomem różnych schorzeń, wśród których znajdują się marskość, uszkodzenie toksyczne, zapalenie wątroby czy dróg żółciowych, jak również niewydolność krążenia. Ponadto podwyższony poziom ALAT może również świadczyć o problemach z trzustką.

Badanie tarczycy

Problemy z tarczycą mogą powodować różnego rodzaju dolegliwości. Hormon obecny w tym narządzie ma wpływ m.in. na metabolizm czy procesy wzrastania. Osoby z nadczynnością tarczycy mogą doświadczyć zaburzeń koncentracji, cierpieć na bezsenność czy osłabienie mięśni. Z kolei w przypadku niedoczynności tarczycy możemy przybierać na wadze, nabawić się anemii czy problemów z nerkami.

– Przyjęło się, że systematycznie tarczycę powinny badać przede wszystkim kobiety. To nieprawda. Jak widać, prawidłowe jej funkcjonowanie wpływa na cały organizm i ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. W związku z tym każdy powinien przynajmniej raz w roku zbadać krew pod kątem poziomu hormonu TSH oraz Ft4 – dodaje Małgorzata Jackiewicz.

Profil trzustkowy

Kolejnym narządem, którego prawidłowe funkcjonowanie powinniśmy regularnie sprawdzać, jest trzustka. Zwłaszcza że do wykonania profilu trzustkowego wystarczy oddać krew. Na jego podstawie można wykryć również schorzenia wątroby czy nerek, a także cukrzycę. Należy pamiętać, że to właśnie trzustka jest odpowiedzialna za produkcję insuliny, której odpowiedni poziom decyduje o wielu ważnych funkcjach organizmu, w tym metabolizmie białek, węglowodanów i tłuszczów.

USG piersi i poziom PSA całkowitego

Nie należy również zaniedbywać badań pod kątem nowotworów atakujących poszczególne płci. Dotyczy to zwłaszcza osób, które znajdują się w grupie ryzyka ze względu na wiek. Podstawa wykrycia raka piersi jest samobadanie, jednak nie można również zaniedbywać badań diagnostycznych. W związku z tym panie po 35. roku życia powinny przynajmniej raz w roku wykonać USG piersi. Z kolei panowie po skończeniu 40 lat powinni systematycznie, za pomocą badania krwi, sprawdzać poziom PSA całkowitego, czyli antygenu gruczołu krokowego, co pozwala wykryć problemy z prostatą.