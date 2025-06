Jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów ochrony pomidorów przed chorobami i szkodnikami jest oprysk na bazie czosnku. Ten tani i dostępny środek może przynieść znakomite efekty, jeśli tylko zastosujemy go w odpowiedni sposób. Jak działa oprysk z czosnku? Jak go przygotować? I dlaczego warto stosować go nie tylko na pomidory?