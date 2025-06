Obecność kreta w ogrodzie przynosi więcej pożytku niż szkód

Choć krety kojarzą się głównie z nieestetycznymi kopcami i zniszczonym trawnikiem, warto spojrzeć na nie z nieco szerszej perspektywy. Krety pełnią bowiem w ekosystemie ogrodu bardzo pożyteczną rolę. Żywią się głównie larwami owadów, pędrakami i drutowcami – czyli szkodnikami, które mogą poważnie uszkodzić korzenie i części nadziemne wielu roślin ozdobnych oraz uprawnych. Dzięki temu pomagają w naturalnej ochronie ogrodu przed niechcianymi pasożytami.

Dodatkowo, ich działalność podziemna ma pozytywny wpływ na strukturę gleby. Tunelowanie przez krety skutkuje napowietrzaniem i spulchnianiem ziemi, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wody i składników odżywczych przez rośliny. Jednak mimo tych zalet, ich obecność bywa problematyczna – szczególnie na zadbanych, równych trawnikach i wśród precyzyjnie prowadzonych rabat kwiatowych.

Co przyciąga kreta do ogrodu?

Kret to zwierzę niezwykle wrażliwe na bodźce środowiskowe – wybiera miejsca, gdzie ma łatwy dostęp do pożywienia i dogodnych warunków do kopania tuneli. Szczególnie przyciągają go gleby wilgotne, próchnicze i bogate w dżdżownice oraz larwy owadów. Regularnie podlewane ogrody, które są dobrze nawożone i pielęgnowane, stają się dla niego wręcz idealnym miejscem do życia.

Dodatkowo, spokój i mała aktywność ludzi w danej części ogrodu, np. w pobliżu żywopłotów, altanek czy w miejscach rzadko uczęszczanych, zachęcają krety do osiedlania się właśnie tam. Krety szczególnie upodobały sobie ogródki działkowe, sady i duże ogrody rekreacyjne, gdzie mogą swobodnie drążyć tunele i budować systemy podziemnych korytarzy.

Kret – wróg pięknego trawnika

Mimo wielu korzyści płynących z obecności kreta w ogrodzie, jego działalność może być uciążliwa, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie nienaganną estetykę przestrzeni. Charakterystyczne kopce ziemi – efekt uboczny budowy tuneli – szpecą równe powierzchnie trawnika i mogą zniszczyć całą kompozycję ogrodu. Kretowiska pojawiają się często nagle, w dużej liczbie, a ich usunięcie wymaga sporego wysiłku.

Co więcej, podczas kopania tuneli krety nie zwracają uwagi na korzenie roślin – mogą je uszkodzić lub całkowicie odciąć dostęp do wody i składników odżywczych, co skutkuje więdnięciem i zamieraniem roślin. Dla właścicieli ogródków ozdobnych, których dumą są równo przycięte trawniki, obecność kreta to prawdziwy koszmar.

Posadź tę roślinę w ogrodzie, kopce na trawniku będą wspomnieniem

Jednym z najskuteczniejszych, naturalnych sposobów na odstraszenie kretów jest sadzenie czosnku – zarówno jadalnego, jak i ozdobnego. Czosnek wydziela intensywny zapach, który dla ludzi jest niemal niezauważalny po pewnym czasie, ale dla wrażliwego węchu kreta staje się nie do zniesienia. Substancje zawarte w czosnku działają drażniąco na układ nerwowy tych ssaków, dlatego unikają miejsc, gdzie wyczuwają jego obecność.

Aby odstraszyć kreta skutecznie, warto posadzić czosnek wzdłuż ogrodzenia, na obrzeżach trawnika lub przy rabatach, które chcemy szczególnie chronić. Dodatkowo czosnek ozdobny, np. czosnek olbrzymi, pełni funkcję dekoracyjną – jego fioletowe kule świetnie komponują się z bylinami, trawami ozdobnymi i różami.

Jakich innych roślin nie lubią krety?

Czosnek to nie jedyna roślina, której unikają krety. Istnieje wiele gatunków o właściwościach odstraszających:

Szachownica cesarska – wydziela silny, specyficzny zapach, który skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale również nornice i myszy. Jest przy tym bardzo efektowna wizualnie;

– wydziela silny, specyficzny zapach, który skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale również nornice i myszy. Jest przy tym bardzo efektowna wizualnie; Wilczomlecz groszkowy – znany także jako „wilczomlecz kretobójczy”, zawiera substancje toksyczne, które działają odstraszająco na krety;

– znany także jako „wilczomlecz kretobójczy”, zawiera substancje toksyczne, które działają odstraszająco na krety; Rącznik pospolity – choć roślina ta jest toksyczna i wymaga ostrożności, jej zapach oraz zawarte w niej związki chemiczne skutecznie odstraszają krety i inne szkodniki;

– choć roślina ta jest toksyczna i wymaga ostrożności, jej zapach oraz zawarte w niej związki chemiczne skutecznie odstraszają krety i inne szkodniki; Aksamitka – chociaż niewielka, jej korzenie wydzielają substancje, które działają nieprzyjemnie na wiele podziemnych szkodników;

– chociaż niewielka, jej korzenie wydzielają substancje, które działają nieprzyjemnie na wiele podziemnych szkodników; Lawenda – znana ze swojego pięknego zapachu i właściwości odstraszających komary, jest równie skuteczna wobec kretów. Można ją sadzić w formie obwódki wokół ogrodu.

Inne domowe sposoby na pozbycie się kreta

Poza sadzeniem odpowiednich roślin, warto sięgnąć także po domowe metody, które nie wymagają użycia chemikaliów i są bezpieczne dla środowiska: