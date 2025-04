Pelargonie to kwiaty, które bardzo często goszczą w naszych ogrodach a już na pewno na naszych balkonach. Lubimy je za to, że pięknie kwitną i cieszą oko. Nie są też zbyt trudne w utrzymaniu, więc posłużą nawet tym, którzy uważają, że nie mają ręki do kwiatów.

To, że pelargonie nie są zbyt wymagającymi kwiatami, wcale nie oznacza, że nie trzeba o nie dbać. To roślina doniczkowa, która w trakcie sezonu kwitnienia potrzebuje prostych zabiegów i odpowiednich warunków.

Czego nie lubi pelargonia?

Pelargonie to kwiaty, które nie lubią cienia. Najlepszym dla nich miejscem jest więc balkon czy to miejsce w ogrodzie, które jest nasłonecznione przez kilka godzin. To sprawi, że będzie bujnie kwitła i rosła. Jeśli pelargonie nie rosną i nie kwitną to znaczy, że miejsce, w którym rosną jest za mało nasłonecznione.

Czym podlewać pelargonie, żeby pięknie kwitły?

Jednym z podstawowych zabiegów, o jakim należy pamiętać przy pielęgnacji pelargonii, jest rzecz jasna podlewanie. Woda powinna być miękka. Twarda sprawi, że niektóre składniki odżywcze nie będą dochodziły do jej korzeni. Jeśli, więc w naszym domu w kranach płynie twarda woda, dobrze jest ją przefiltrować albo podlewać pelargonie wodą odstaną.

Jak często podlewać pelargonie?

Pelargonie powinniśmy podlewać regularnie. Latem, zwłaszcza w upalne dni, dobrze jest robić to dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Nie należy jednak przesadzać z podlewaniem, bo przelana pelargonia, która nie ma ujścia nadmiaru widy, będzie gniła. Kwiaty na tarasie lub balkonie, które narażone są na opady deszczu przez kilka dni, lepiej jest przenieść w bardziej osłonięte miejsca.

Czym nawozić pelargonie?

Pelargonie podobnie, jak inne kwiaty, lubią być nawożone. Istnieje kilka prostych, tanich i naturalnych sposobów na nawóz do pelargonii. Wśród nich są:

fusy po kawie - to jeden z najczęściej polecanych tanich i prostych sposobów na nawóz do pelargonii

- to jeden z najczęściej polecanych tanich i prostych sposobów na nawóz do pelargonii woda i ziemniak - to warzywo jest bogate magnez, potas, fosfor, wapń i azot. Wystarczy zblendować ziemniaka z 1 l wody. Powstały mus przecedzić przez gazę lub sitko. Podlewać pelargonie tą mieszanką raz w miesiącu

- to warzywo jest bogate magnez, potas, fosfor, wapń i azot. Wystarczy zblendować ziemniaka z 1 l wody. Powstały mus przecedzić przez gazę lub sitko. Podlewać pelargonie tą mieszanką raz w miesiącu nawóz z drożdży - do szklanki letniej wody w temperaturze pokojowej dodaj 100 g drożdży, gdy się rozpuszczą, dodaj szklankę cukru. Tak przygotowaną mieszankę odstaw na 1-2 godziny. Dodaj 10 l letniej wody i odstaw na tydzień. Podlewaj pelargonie raz na 2-3 tygodnie

Nawóz z jabłek do pelargonii

Nawóz, który sprawi, że pelargonie będą bujnie kwitły i pięknie rosły, można zrobić również z jabłek. Ten trik polecany jest przed ogrodników. Okazuje się, że w tym popularnym owoc a dokładnie w jego skórce znajduje się wiele cennych składników odżywczych dla pelargonii. To m.in. azot, fosfor i potas. Tę odżywkę do pelargonii robi się tak samo łatwo jak wspomniane wcześniej. Oto przepis:

Odżywka do pelargonii z jabłek - składniki

2 jabłka

pół litra wody

Odżywka do pelargonii z jabłek - przygotowanie