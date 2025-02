Walentynki, nazywane Dniem Zakochanych, obchodzimy 14 lutego. To okazja, by wyznać komuś miłość lub sympatię. Można również złożyć romantyczne życzenia. Oto najlepsze, najpiękniejsze życzenia walentynkowe formie wierszyków i nie tylko. Są krótkie, więc idealnie do SMS-a i Messengera.