Czy w Wigilię można jeść mięso? Ksiądz wyjaśnia

Wigilia świąt Bożego Narodzenia, przypadająca na 24 grudnia, zgodnie z polskim zwyczajem jest dniem postnym. Na tradycyjnej wieczerzy serwuje się wyłącznie potrawy jarskie, takie jak ryby, pierogi z kapustą i grzybami oraz barszcz z uszkami. Niektórzy Polacy, chcąc rozszerzyć tę tradycję, poszczą od rana, by dopiero wieczorem zasiąść do suto zastawionego stołu. Panuje też zwyczaj, by potrawy mięsne zacząć spożywać dopiero po pasterce. A co na to Kościół? Czy w Wigilię nie wolno jeść mięsa? Okazuje się, że Kościół tego nie zakazuje.

Według prawa kanonicznego post ścisły obowiązuje w Polsce wyłącznie w Środę Popielcową oraz Wielki Piątek. Oznacza to, że Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem postnym, więc jedzenie mięsa nie jest zakazane- powiedział w rozmowie z serwisem Tu Łódź ksiądz Marcin Małecki. A zatem osoby, które jedzą mięso w Wigilię, nie popełniają grzechu.

A co z alkoholem?

Czy w Wigilię można pić alkohol? W wielu polskich domach tego dnia unika się spożywania trunków alkoholowym. Tymczasem sprawa wygląda podobnie, jak w przypadku mięsa, a zatem - Kościół tego nie zakazuje. - Przepisy nic nie mówią o zakazie picia alkoholu - podkreślił ksiądz Małecki. Oznacza to, że alkohol nie jest zakazany w Wigilię, jednak warto trzymać się zasady skromności i umiaru.