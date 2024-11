Ile dać księdzu w kopercie po kolędzie 2024?

Kolęda to głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze tradycja, która dla wiernych jest okazją do osobistego spotkania rodziny z duchownym z ich parafii. Jej celem jest wspólna modlitwa oraz pobłogosławienie domu i jego mieszkańców. Jak się przygotować do wizyty księdza "po kolędzie"? Najważniejszym aspektem jest sama obecność i spotkanie domowników z duchowym. - Wiąże się to z odwiedzinami duszpasterzy u parafian, którzy raz do roku pragną spotkać się z osobami zamieszkującymi na terenie ich parafii, identyfikującymi się z kościołem. Celem wizyty jest wspólna modlitwa, rozmowa, a także, w razie potrzeby, udzielenie pomocy- powiedział w rozmowie z o2 ks. Bogdan Bartołd.

Wiele osób chce się odwdzięczyć za wizytę, a jednocześnie wspomóc parafię, więc przygotowuje kopertę z pieniędzmi. Ile należy włożyć do koperty dla księdza? Ks. Bartołd zaznacza, że datek w czasie wizyty nie jest wymagany. Nie stanowi on istoty wizyty duszpasterskiej. Jest on jedynie dobrą wolą wiernego. - Jeżeli ktoś sobie życzy, to składa ofiarę. Jeżeli sobie nie życzy, to nie składa. Tu nie ma żadnych wymagań - powiedział o2.

Co przygotować w domu na kolędę?

Informację o wizycie duszpasterskiej, czyli tzw. kolędzie, parafie komunikują w różny sposób np. na tablicach przed kościołami lub w czasie ogłoszeń parafialnych po mszy. Warto sprawdzić, kiedy zaplanowana jest kolęda pod naszym adresem. Jak się przygotować do kolędy? Duchowni podkreślają, że wizyta duszpasterska nie wymaga specjalnego przygotowania.Warto zadbać o porządek w mieszkaniu oraz nieco bardziej odświętny stół. Jednak najważniejsze jest przygotowanie stołu.

Na stole powinny znaleźć się: biały obrus, biała świeca, Pismo Święte, krzyż oraz naczynie ze święconą wodą i kropidłem. Jeśli nie dysponujemy kropidłem, nie ma problemu. Zwykle ksiądz przynosi własne. Gdy nie mamy święconej wody, możemy przygotować wodę z kranu i poprosić duchownego, by ją poświęcił.