Co robić, gdy ma się zimne stopy?

Zimne stopy bywają uciążliwą dolegliwością wielu osób. Zanim zaczniemy szukać najlepszych sposobów na zimne stopy, warto pomyśleć o profilaktyce. W sezonie jesienno-zimowym kluczowy jest dobór odpowiedniego obuwia. Buty powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych: mieć grubą podeszwę oraz warstwę ocieplającą wewnątrz. Dobrze jest również zabezpieczyć buty preparatem, który zapobiegnie przemakaniu. W domu należy korzystać z ciepłych kapci, które ochronią stopy od zimnej podłogi.

Ciepłe skarpety

Najlepszą profilaktyką zimnych stóp jest inwestycja w odpowiednie skarpety. Należy unikać tych wykonanych ze sztucznych materiałów, jak akryl czy poliester. Na jesień i zimę idealne będą skarpety z wełny merino lub kaszmiru. Są droższe niż te z bawełny, ale mają zdecydowanie lepsze właściwości utrzymujące ciepło.

Kąpiele dla stóp

Zimne stopy dobrze rozgrzać w ciepłej kąpieli, która pobudzi krążenie. Taką kąpiel przygotujesz w kilka minut, nalewając ciepłą, ale nie gorącą wodę, do miski. Do wody dodaj sól Epsom lub sól morską. Dobrym pomysłem będzie dodanie kilku kropli olejku eterycznego np. imbirowego. Nie tylko działa rozgrzewająco, ale również odświeży stopy.

Termofor

Ekspresowy sposób na rozgrzanie stóp to przygotowanie termoforu. Ciepły okład szybko i skutecznie zapewni przyjemne uczucie ciepła zmarzniętym stopom.

Masaże na zimne stopy

Zimne stopy warto masować, co pozwoli poprawić krążenie, a co za tym idzie - temperaturę stóp. Aby wykonać masaż stóp przygotuj olejek do masażu, oliwkę lub balsam do ciała. Produkt możesz dodatkowo delikatnie podgrzać (wyłącznie do temperatury nieco wyższej niż temperatura ciała, aby uniknąć poparzenia), a następnie wmasowywać w wychłodzone stopy.

Ćwiczenia na zimne stopy

Dobry sposobem na pobudzenie krążenia stóp są również ćwiczenia: krążenia, marsz w miejscu lub zwyczajne poruszanie stopami i palcami stóp. Dzięki temu rozruszamy mięśnie, pobudzimy krążenie, a stopy szybko się rozgrzeją. Zaleca się, by te proste ćwiczenia wykonywać np. podczas pracy przy komputerze. Dzięki temu unikniemy wychładzaniu stóp w czasie długiego siedzenia.