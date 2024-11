Rośliny doniczkowe, które przynoszą szczęście

Rośliny doniczkowe wnoszą wiele dobrego do naszego życia domowego. Nie tylko pozytywnie wpływają na oczyszczanie powietrza, koją wzrok zielonymi listkami i są ciekawą dekoracją każdego wnętrza. W wielu kulturach na świecie wierzy się, że niektóre kwiaty przyciągają szczęście, zdrowie i bogactwo do domu. Według chińskiego Feng Shui są to rośliny, które mają łagodne i zaokrąglone liście. W basenie Morza Śródziemnego wierzy się, że bazylia postawiona w domu wprowadza do niego dobrą energię. A Polsce? Oto 6 kwiatów doniczkowych, które przynoszą szczęście.

Grubosz

Grubosz, nazywany inaczej drzewkiem szczęścia, to popularna roślina doniczkowa, która zgodnie z Feng Shui przynosi do domu szczęście, dobrobyt i pozytywną energię. Grubosz ma zapewnić powodzenie w każdej dziedzinie życia. Szczególnie dobrze wróży, kiedy grubosz zakwitnie - co zdarza się rzadko - oznacza to, że w domu zagości szczęście i harmonia.

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat, nazywany "kobiecym szczęściem", ma przynosić powodzenia szczególnie kobietom. Wierzy się, że ta roślina przyciąga pozytywną energię i przywraca harmonię w życiu. Kobiecie, która odpowiednio o niego zadba, ma przynieść miłość.

Bambus

Bambus, nazywany często szczęśliwym bambusem, a w języku angielskim "lucky bamboo", ma przynosić szczęście i obfitość w interesach. Jest szczególnie kojarzony z powodzeniem finansowym. Jest również dobrym pomysłem na prezent dla osoby, której życzymy powodzenia w pracy lub biznesie. W Feng Shui wierzy się, że dobrze umieszczać go również w miejscach pracy, gdzie ma przynosić dobry przepływ energii finansowej.

Storczyk

Storczyk ma przynosić szczęście w relacjach i życiu rodzinnym. Kojarzony jest z miłością i płodnością, więc dobrze sprawdzi się jako prezent dla pary, która marzy o powiększeniu rodziny. Storczyk symbolizuje również trwałe, harmonijne i przynoszące spełnienie relacje, więc będzie idealnym kwiatem dla wszystkich, którym zależy na dobrych więziach z domownikami.

Sansewieria

Sansewieria, czyli popularna wężownica, to roślina, która ma przynosić do domu szczęście i zdrowie. Wierzy się, że emituje dobrą energię, korzystnie wpływa na dobrostan wszystkich domowników, wprowadzając w ich życie harmonię.

Anturium

Anturium przynosi radość i szczęście do domu. Uznawane jest za symbol gościnności, ponieważ zakwita niemal w każdych warunkach. W wielu kulturach jego czerwony kolor kojarzony jest z miłością i pasją, więc radzi się, by podarować je osobie, która poszukuje drugiej połowy.