Naukowcy: ubrania z lumpeksów to siedlisko zarazków

Zakupy w lumpeksach z roku na rok zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Wiele osób decyduje się na kupowanie ubrań i dodatków w second handach z powodu ekonomicznych lub światopoglądowych. Swój wybór uzasadniają nie tylko oszczędnością, ale także troską o środowisko naturalne. Kupowaniem używanej odzieży chcą ograniczyć konsumpcję, a co za tym idzie, również produkcję w sektorze odzieżowym. Naukowcy przestrzegają jednak, by troszcząc się o planetę, nie zapominać o własnym zdrowiu.

Mikrobiolożka z z Uniwersytetu Leicester, dr Primrose Freestone, w rozmowie z "The Conversation" powiedziała, że używane ubrania mogą "pływać w zarazkach". Według naukowczyni taka odzież może być siedliskiem wielu chorobotwórczych drobnoustrojów, takich jak: bakterie, wirusy i grzyby. Mogą one powodować wiele chorób i dolegliwości: od biegunki i wymiotów zaczynając, a na chorobach skóry kończąc. Freestone nie odradza kupowania ubrań w lumpeksach, zaleca jednak, by dokładnie zadbać o ich czystość, zanim zaczniemy je nosić.

Jak dezynfekować ubrania z lumpeksów?

Dr Primrose Freestone radzi, by ubrania z lumpeksów zdezynfekować, co pozwoli na ich bezpieczne użytkowanie. - Ubrania są dobrze znanym nośnikiem patogenów - powiedziała, zaznaczając, że każdy człowiek ma własny mikrobiom skóry, który dla niego samego nie jest groźny, lecz u kogoś innego może wywołać reakcję chorobową. Dr Freestone wskazała, że na odzieży z lumpeksów mogą znajdować się m.in. drobnoustroje salmonelli, E. coli czy rotawirusa. Badania pokazały, że niektóre patogeny potrafią przetrwać na używanych ubraniach nawet przez 200 dni.

Co trzeba zrobić z ubraniami z lumpeksu przed założeniem? Odpowiedź jest bardzo prosta. - Używane ubrania należy wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza - radzi mikrobiolożka. Pozwoli to nie tylko na oczyszczenie ubrań z ewentualnych zanieczyszczeń, ale także unicestwienie patogenów. Jeśli zalecenia na metce nie pozwalają na pranie w wysokiej temperaturze, należy wyprać odzież w zalecany sposób, a także użyć preparatu do dezynfekcji. Zimna woda z detergentem nie wystarczą, by pozbyć się zarazków. Dr Freestone zaleca, by ubrań z lumpeksu nie trzymać w koszu na pranie z własną odzieżą, a także nie wrzucać ich razem do pralki. Pozwoli to uniknąć przeniesienia patogenów.