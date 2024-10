Takich zniczy nie kupuj

Wybór zniczy w supermarketach i małych sklepikach jest ogromny. Z roku na rok producenci prześcigają się w uzupełnianiu ofert o coraz to nowe modele. Większość utrzymana jest w stonowanych kolorach i klasycznych formach, jednak dostępne są już modele bardziej wyszukane. Jednym z trendów jest umieszczanie na zniczach symboli religijnych, np. krzyży czy wizerunków świętych. Wiele osób wybiera właśnie takie znicze, chcąc podkreślić katolicki światopogląd. Jak twierdzą niektórzy księża, nie jest to dobry pomysł.

Duchowni apelują i uzasadniają

Niektórzy duchowni apelują, by zrezygnować z kupowania zniczy z symbolami religijnymi. Powód? Ważny dla każdego katolika. Zużyte znicze szybko wyrzucane są do kontenerów na śmieci, a - zdaniem księży - to niegodne miejsce dla symboli religijnych. -Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik - napisał na platformie X ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii w Chojnicach. Wpis duchownego sprowokował dyskusję wśród internautów. Wielu z komentujących podzieliło opinię księdza, jednak byli i tacy, którzy nie zgodzili się z jego zdaniem. Pisali, że symbole religijne umieszcza się przecież na wielu przedmiotach, które później poddawane są utylizacji.