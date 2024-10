Weź makaron na cmentarz

Znasz sytuację, kiedy zapalniczka lub zapałki okazują się zbyt krótkie, by odpalić znicz? Chyba większość z nas doświadczyła tej niedogodności na cmentarzu. Problem z zapaleniem znicza zapałką znalazł rozwiązanie. Ktoś wpadł na pomysł, że w tym celu może skorzystać z… makaronu. Trik okazał się na tyle pomysłowy i skuteczny, że rozszedł się wśród Polaków z prędkością światła. Teraz wiele osób - oprócz zniczów i kwiatów - zabiera ze sobą na nekropolię również makaron. Może wydawać się to zabawne, ale za to jakie praktyczne!

Makaron spaghetti posłuży jako zapałka

Najlepiej sprawdzi się makaron typu spaghetti. Powód? Jest najdłuższy, przez co jest doskonałą alternatywą dla zapałek. Wystarczy podpalić końcówkę makaronu, a następnie sięgnąć nią do wnętrza znicza. Co więcej, makaron długo utrzymuje płomień, więc wystarczy, by zapalić nie jeden, ale kilka zniczy. Pomysłowe, prawda?