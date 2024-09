Gdy kładziemy się spać zazwyczaj wybieramy tę stronę, która nam najbardziej pasuje. Nie myślimy o tym, że wybór miejsca spania w łóżku mówi o tym, jacy jesteśmy i jaki jest nasz charakter.

Tymczasem Tiktoker Jordan Howlett uważa, że właśnie to, którą stronę wybieramy, mówi bardzo dużo o nas i naszej osobowości. Co dokładnie?

Gdy śpisz po lewej stronie łóżka

Jeżeli częściej kładziesz się po lewej stronie łóżka, to znaczy, że patrzysz na życie przez różowe okulary. Jesteś optymistycznie nastawiony do życia i innych ludzi. Takie osoby niewiele jest w stanie złamać i zaskoczyć. To ludzie bardziej odporni psychicznie, których nic nie złamie. Nie boją się wyzwań i problemów w pracy, czy życiu prywatnym. Potrafią stawić im czoła i zrobić to z prawie stoickim spokojem.

Gdy śpisz po prawej stronie łóżka

Te osoby, które wybierają do spania prawą stronę łóżka nie są zbyt pewne siebie, często nieśmiałe. Ich zaletą jest natomiast to, że osiągają dużo lepsze wyniki finansowe. Nie są jednak tak optymistycznie nastawione do świata, jak te osoby, które śpią po lewej stronie.

Co jeśli śpisz od ściany?

Taki sposób spania wybierają zazwyczaj te osoby, które nie czują się dobrze i ze sobą, i w towarzystwie innych ludzi. Często cierpią też na klasutrofobię.