"Wyłącz komputer i wyciągnij wtyczkę, burza idzie" – ten flagowy tekst polskich mam słyszał niemal każdy. Coraz więcej jest jednak opinii, że w dzisiejszych czasach nie jest to już konieczne, a do ochrony stosowane są rozwiązania takie jak na przykład piorunochrony. Czy wyjmowanie wtyczek z gniazdek to dobry pomysł, czy już przeżytek?