26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Sprawdziliśmy, jakie prezenty można kupić do 30 zł.

Biżuteria do 30 zł

Wśród biżuterii do 30 zł, znaleźć można wiele perełek. Są to m.in. drewniane bransoletki, naszyjniki, czy też kolczyki. Warto upewnić się jednak, czy nasza mama nosi na codzień konkretny rodzaj biżuterii. Zwłaszcza, jeśli chcielibyśmy kupić jej na przykład kolczyki.

Reklama

Personalizowany kubek

Ceny personalizowanych kubków wahają się do 20 do 60 zł. Należy pamiętać, o tym, że czas wysyłki może się wydłużyć, a także o poprawnym wypełnieniu formularza, by dedykacja była odpowiednia.

Poduszka ozdobna

Gama dostępnych poduszek ozdobnych jest bardzo duża. warto wziąć pod uwagę zarówno kolorystykę, napis jak i materiał wykonania. Tak jak w przypadku kubków, istnieje możliwość spersonalizowanego napisu na poduszce. Koszt takiej poduszki wynosi od 20 do 100 zł.

Kwiaty

Można pójść do kwiaciarni i poprosić o bukiet kwiatów do 30 zł, ale warto by było rozejrzeć się w okolicznych sklepach za sezonowymi kwiatami doniczkowymi. W sklepach dostępna jest szeroka gama kwiatów od 5 do 30 zł. Są to m.in. pelargonie, goździki, hibiskusy, oleandry, petunie czy np. lawenda. Kwiaty doniczkowe nacieszą oko dużo dłużej niż kwiaty cięte.

Książka

Reklama

By trafić odpowiednią książkę, warto sprawdzić, jaka tematyka interesuje osobę obdarowywaną oraz, czy przypadkiem nie ma już w swoich zbiorach danej pozycji.

Najlepszy prezent na dzień matki

Najlepszym prezentem na dzień matki będzie spędzenie z nią czasu. Można się wybrać razem na spacer, do kawiarni, na lody, wyjść do kina, albo po prostu spędzić czas aktywnie, tak jak lubicie.