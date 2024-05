Wielu z nas docenia swoje matki i chce w tym szczególnym dniu pokazać im, jak bardzo je kochają i szanują. W czasach inflacji warto się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co można dać, bądź zrobić dla drugiej osoby oraz jak ją obdarować bez wydawania złotówki.

Czas

Są takie rzeczy, które sprawią przyjemność naszym bliskim, a nie odczujemy ich w portfelu. Możemy po prostu, tak zwyczajnie spędzić z kimś czas. Poświęcając to, co mamy najcenniejsze - czas - możemy sprawić przyjemność matce w dniu jej święta. Możemy zabrać mamę na spacer w jakieś ciche i przyjemne miejsce, możemy zabrać koc i urządzić sobie piknik na trawie czy też spędzić ten czas bardziej aktywnie i zabrać ją na przejażdżkę rowerem. Jeśli mamy jakąś umiejętność, typu manicurzysta, bądź masażysta, możemy urządzić mamie domowe spa.

Voucher na

Warto także zastanowić się jak odciążyć rodziców w codziennych obowiązkach. Można na przykład wydrukować vouchery na jednorazowe posprzątanie domu/mieszkania, by mama mogła wykorzystać go w dogodnej dla siebie okazji. Kolejnym dobrym pomysłem na voucher jest umycie okien. Wiadomo, nie każdy to lubi, ale chociaż raz w roku, warto je umyć z całego kurzu i pyłków, które osadzają się na oknach. A może pomoc w wyprowadzaniu ulubionego pupila na spacer, bądź zajęcie się nim, by rodzice mogli wyjechać na upragniony wypoczynek?

Propozycja dla najmłodszych

Najmłodsi mogą narysować bądź namalować najpiękniejszą - bo od serca - laurkę na dzień matki. Każda mama ją doceni. Można także zrobić cudną biżuterię z ponawlekanego makaronu na nitkę. Makaron można wcześniej pomalować farbami. A może przed Waszym domem rosną polne kwiaty? Mamy na pewno ucieszą się z takiego bukietu.

Jest wiele kreatywnych i darmowych pomysłów na prezent na Dzień Matki. Wystarczy się tylko przez chwilę zastanowić co w tym przypadku najlepiej by pasowało.