Zatkany zlew może być zmorą wielu osób. Zatkanie zaczyna się niewinnie - może objawić się delikatnym bulgotaniem, a następnie coraz wolniejszym spływaniem wody. Nieprzyjemny zapach również może towarzyszyć zapchaniu. Okazuje się, że sytuację można bardzo szybko opanować.

Reklama

Jak szybko odetkać zlew - co należy do niego wrzucić?

Soda oczyszczona świetnie odetka zlew

Reklama

Soda oczyszczona to skuteczny środek do usuwania zatorów i zapachów ze zlewu. Możemy ją znaleźć w większości sklepów spożywczych.

Ocet szybko odetkać zlew

Ocet jest naturalnym środkiem oczyszczającym, który pomaga rozpuszczać nagromadzony tłuszcz i inne zanieczyszczenia w rurach zlewu.

Gorąca woda udrożni zlew

Gorąca woda pomaga rozluźnić nagromadzone zanieczyszczenia i ułatwia ich spłukiwanie.

Jak odetkać zlew - instrukcja krok po kroku

1. Zacznij od usunięcia stojącej wody ze zlewu, jeśli jest taka konieczność. Można to zrobić za pomocą kubka lub plastikowej butelki.

2. Wrzuć do zlewu około pół szklanki sody oczyszczonej. Następnie wlej do sody około pół szklanki octu. Ta kombinacja stworzy reakcję chemiczną, która pomoże rozpuścić zatory i usunąć zanieczyszczenia.

3. Po kilku minutach, gdy soda i ocet już pracują, nalej do zlewu gorącą wodę. Gorąca woda pomoże spłukać rozpuszczone zanieczyszczenia i odetkać zlew.

4. Jeśli zlew nadal jest zatkany, powtórz cały proces lub skoncentruj się na trudniejszych obszarach, dodając więcej sody oczyszczonej i octu.

5. Po użyciu powyższych środków powinno być już widać poprawę w odpływie wody. Jeśli problem nadal występuje, może to oznaczać, że zator jest głębszy i wymaga profesjonalnej pomocy. W takim przypadku należy skontaktować się z hydraulikiem.

Warto pamiętać, że regularne czyszczenie zlewu może pomóc uniknąć nagromadzenia się zanieczyszczeń i zatorów. Soda oczyszczona czy ocet, mogą być skutecznym sposobem na szybkie oczyszczenie zlewu i przywrócenie jego drożności. Dzięki tym prostym krokom możesz cieszyć się płynnie działającym zlewem bez konieczności angażowania w drogie i czasochłonne naprawy.