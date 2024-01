Retinoidy to pochodne witaminy A, które często pojawiają się w składzie produktów do pielęgnacji skóry oraz ciała. Mają one zdolność do rozpuszczania się w tłuszczach, co umożliwia im przenikanie do coraz głębszych warstw skóry. Dzięki temu ich działanie jest bardzo skuteczne.

Jak dobrać odpowiedni retinoid? Podpowiadamy

W grupie retinoidów występują dwa głównej rodzaje składników aktywnych - retinol oraz retinal. Obie te substancje są pochodnymi witaminy A, jednak między sobą różnią się sposobem przekształcania do kwasu retinowego.

Retinol potrzebuje znacznie więcej czasu na to, by zamienić się w aktywną formę. To właśnie przez to działa znacznie wolniej na skórę i wymaga stosowania wyższych stężeń.

Retinal z kolei szybciej przemienia się w kwas retinowy i dzięki temu wykazuje znacznie szybsze działanie przy dużo mniejszym stężeniu.

Jeśli jeszcze zastanawiasz się, jaki retinoid wybrać na początek do swojej pielęgnacji, koniecznie określ typ swojej skóry. Jeśli masz cerę wrażliwą lepiej wybrać retinal, w innych przypadkach postaw na retinol.

Retinoidy - jakie mają działanie?

Retinoidy doskonale sprawdzą się przy pielęgnacji różnego typu skór. Retinol i retinal wykazują:

działanie złuszczające oraz regulujące procesy jego odnowy,

wspierające produkcję kolagenu,

zmniejszające widoczność zmarszczek, a także opóźniające procesy starzenia się skóry,

poprawiające gęstość oraz elastyczność skóry,

normalizujące produkcję sebum,

pomagające w walce z trądzikiem czy niedoskonałościami.

Stosowanie retinoidów może mieć działanie niepożądane. W wielu przypadkach może prowadzić do podrażnień skóry - zaczerwienień, suchości, złuszczania się naskórka, pojawiania się niedoskonałości czy pieczenia. Jeśli chcemy nieco zminimalizować występowanie tych niepożądanych działań, powinniśmy dowiedzieć się, jak wprowadzić retinol albo retinal do swojej pielęgnacji. Warto zacząć od najniższego stężenia i używaniu kosmetyku co 4-5 dni. Następnie warto stopniowo zwiększać częstotliwość aplikacji.

Podstawą do wyboru odpowiedniego retinoidu jest stężenie substancji aktywnej. Retinal działa w znacznie niższych stężeniach, dlatego na początek warto postawić na kosmetyki zawierające około niż 0,05% pochodnej witaminy A. Z kolei w przypadku retinolu można wybrać formułę o stężeniu 0,3-0,5%.