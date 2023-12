Olej z pestek granatu tłoczony jest z pestek owocu granatowca właściwego. Krzew ten rośnie na Subkontynencie Indyjskim i w basenie Morza Śródziemnego. Olej zawiera cenne dla skóry i włosów garbniki, fitosterole, tokoferol, witaminę C, PP i witaminy z grupy B. Pobudza wytwarzanie kolagenu i elastyny. Dzięki temu doskonale nawilża i ujędrnia skórę. Stosowany na włosy, wzmacnia je i dodaje im blasku. Ma też kwas punikowy, który działa przeciwzapalnie.

Do jakiej skóry polecany jest olejek z pestek granatu?

Olej z pestek granatu można stosować na każdy rodzaj skóry. Przeciwwskazaniem do stosowania nie jest rodzaj skóry, czy włosów, a ciąża i karmienie piersią. Alergia skórna na olej czy ekstrakt z granatu zdarza się rzadko. Jednak jak w przypadku i innych nowych kosmetyków, jeśli masz skłonność do alergii, sprawdź, jak twoja skóra reaguje na olej z pestek granatu. Posmaruj olejem kawałek skóry za uchem. Jeśli przez 15-20 minut nie zaczerwieni się, jest duża szansa, że olej cię nie uczuli. Większe ryzyko uczulenia jest u osób, które mają alergię na pyłki brzóz.

Olejek ten jest szczególnie polecany do skóry przesuszonej, bo ma właściwości silnie nawilżające i nie zostawia tłustego filmu na skórze.

bo ma właściwości silnie nawilżające i nie zostawia tłustego filmu na skórze. Dzięki antyzapalnym właściwościom pomoże także ukoić skórę podrażnioną, zaczerwienioną, z pajączkami czy wypryskami. Olej z pestek granatu pobudza keratynocyty, czyli komórki naskórka, do produkcji, przyspieszając proces regeneracji. Dlatego, jeśli przez zmiany temperatury, już masz problemy z cerą, poszukaj kremu do twarzy z olejem lub ekstraktem z granatu.

Granat i jego pestki granatu zawierają antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki przyczyniające się do starzenia skóry. Kosmetyku z olejem z pestek granatu powinny szukać panie, których skóra ma już pierwsze oznaki starzenia się.

Ma właściwości zmniejszające opuchliznę, dlatego jeśli mamy worki pod oczami czy podpuchnięcia, warto szukać go w kremach pod oczy lub smarować nim okolice oczu na noc.

Olejek z pestek granatu można wykorzystywać także do masażu ciała (zobacz poniżej, jak go stosować). Olejek zapobiegnie gromadzeniu się limfy np. w nogach i uczuciu ciężkich łydek, zmniejszy uczucie napięcia i bólu w mięśniach oraz zmniejszy widoczność skórki pomarańczowej.

Do jakich włosów nadaje się olejek z granatu?

Olejek nadaje się do każdego rodzaju włosów. Poprawia ich nawilżenie, wzmacnia i regeneruje pasma.

Jest polecany zwłaszcza dla osób, które mają podrażnioną skórę głowy. Ze skłonnością do łupieżu czy przetłuszczania się włosów. Olejek reguluje pH skóry i łagodzi świąd, zaczerwienieni czy łuszczenie.

Jest polecany, gdy mamy włosy kruche i łamliwe, ze skłonnością do nadmiernego wypadania (zobacz w następnym akapicie, jak go stosować).

Jak stosować olej z pestek granatu?

Olej z pestek granatu można stosować sam lub w połączeniu z innymi olejkami. Można wymieszać go pół na pół z olejkiem rycynowym, kokosowym, migdałowym lub oliwką kosmetyczną.

Można dodawać go do kąpieli. Wystarczy kilka kropli (10-15) dodać do wanny. Kąpiel bierzemy 15 minut w temperaturze wody ok. 36 - 37 st. C.

Można go zmieszać pół na pół z miodem, jogurtem czy śmietaną i nałożyć na oczyszczoną twarz jako maseczkę. Zmyj po 20 minutach letnią wodą. Nałóż krem.

Jeśli twój krem czy balsam nie zawiera ani oleju, ani ekstraktu z granatu, możesz dodać 2-3 krople oleju do porcji kremu czy balsamu. I wklepać w skórę.

Możesz też połączyć olej pół na pół z kwasem hialuronowym i zastosować na twarz jako wzmacniające serum. Stosuj co 2-gi dzień przez miesiąc.

Jeśli chcesz użyć olejku do masażu, wymieszaj go pół na pół olejek z oliwką czy olejem rzepakowym. Wmasuj okrężnymi ruchami w ciało. Oczywiście trzeba go stosować regularnie (1-2 razy w tygodniu), a efekty widać dopiero po miesiącu.

Na włosy skuteczniej działa stosowanie go na ciepło. Wystarczy lekko podgrzać olejek w kąpieli wodnej i ciepły nałożyć na pasma.

Jeśli chcesz wzmocnić włosy, 2-3 razy w tygodniu, na noc, wmasuj niewielką ilość olejku w skórę głowy. Masaż wykonuj opuszkami palców przez 5-6 minut. Pobudzi to krążenie krwi w skórze głowy i wzmocni cebulki. Rano umyj głowę.

Jaki olej lub kosmetyk z nim wybrać?

Ważne jest, by olej z pestek granatu był tłoczony na zimno, nierafinowany. Bo wtedy zawiera swoje cenne właściwości. Może być to olej kosmetyczny (wtedy stosujemy tylko zewnętrznie) albo olej jadalny, spożywczy (wtedy możemy stosować go także wewnętrznie). Olej z pestek granatu dodajemy do sałatek, nie smażymy na nim. Jemy 1-2 łyżki dziennie. Wzmocni odporność, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego czy piersi, wzmacnia układ krwionośny, obniża cukier oraz zmniejsza stany zapalne. Olej z pestek granatu zawiera też cenne fitosterole i fitoestrogeny, które łagodzą objawy okresu menopauzy i zmniejszają ryzyko osteoporozy.

Jeśli wolisz kupić gotowy kosmetyk zawierający olej z pestek granatu lub ekstrakt z owocu granatu (ma podobne właściwości do oleju) szukaj w składzie nazwy: olej Punica Granatum Seed Oil lub ekstrakt Punica Granatum Fruit Extract.

Olej czy ekstrakt powinny występować w składzie na początku kosmetyku (na jednym z kilku pierwszych miejsc), bo znaczy to, że oleju czy ekstraktu jest wystarczająco, by jego działanie miało dla skóry znaczenie. Pamiętaj, że im krótszy skład kosmetyku, tym lepiej, a dla skuteczności działania ma znaczenie stężenie. Oczywiście, jeśli kosmetyk będzie mieć mało oleju z granatu, a inne oleje czy ekstrakty o działaniu nawilżającym, to nadal będzie skuteczny. Jednak, jeśli zależy nam konkretnie na działaniu oleju z pestek z granatu czy ekstraktu z całego owocu, to powinny one być wymienione na samym początku w składzie. Olej kosztuje ok. 15 zł/15 ml, 60 zł/250 ml; ekstrakt 7 zł/10 ml.