Mycie drzwi trzeba podzielić na kilka etapów. Innym środkiem umyjemy drewno, innym okna, a jeszcze inny będzie potrzebny, by wyczyścić klamki. Do mycia użyj miękkich gąbek. Na początek drzwi i futryny odkurz, używając szczotki z wąską końcówką. Szczególnie dokładnie odkurz miejsca przy zawiasach i wgłębienia przy szybach, bo tam zbiera się najwięcej kurzu.

Reklama

Jak czyścić drewniane drzwi?

Po usunięciu kurzu z drzwi i framug przetrzyj je wilgotną ściereczką z mikrofibry. Przecieranie na mokro możesz zastosować do drzwi drewnianych, z okleiny, fornirowanych. Nie mocz drzwi, tylko wytrzyj je dobrze odciśniętą szmatką. Do przecierania użyj wody z dodatkiem mydła w płynie lub szamponu dla dzieci. Umyj nie tylko drzwi, ale także framugi, zawiasy, szyby i klamki. Mycie z detergentem zacznij od dołu i kieruj się do góry drzwi. Następnie zmyj wszystko czystą wodą tak, by nie pozostał na nich detergent. Zmywaj od góry do dołu.

Reklama

Na koniec dokładnie osusz drzwi tak, by drewno nie pozostało wilgotne, bo napęcznieje i się zdeformuje. Jeśli na drzwiach nadal są plamy, spróbuj przetrzeć je połówką przekrojonego ziemniaka. Następnie osusz ręcznikiem papierowym. Ostatnim etapem jest zakonserwowanie drzwi, zwłaszcza jeśli są zrobione z drewna. Zewnętrzna warstwa ochroni je przed brudem, przywieraniem kurzu, szarzeniem. Do zaimpregnowania drewnianych drzwi najlepiej użyć oliwki kosmetycznej. Niewielką ilość nałóż na miękką szmatkę i przetrzyj drzwi.

Reklama

Jak poradzić sobie z zadrapaniami na drzwiach?

Jeśli na drewnianej powierzchni są rysy lub głębsze zadrapania, możesz wypełnić je kredką świecową. Dobierz odpowiedni kolor. Wypełnij ubytek w drewnie, wcierając kredkę. Podgrzej ciepłym prądem suszarki, a następnie wypoleruj szmatką.

Jak czyścić białe drzwi?

Białe drewniane drzwi mają tendencję do żółknięcia lub szarzenia. Przywrócisz im biel, używając sody oczyszczonej. Soda usunie nie tylko przebarwienia, ale i wybieli oraz rozjaśni drzwi. Wymieszaj łyżkę sody z 3 łyżkami wody. Pastę nałóż na miękką gąbkę i wytrzyj drzwi. Zostaw na kwadrans. Umyj drzwi wodą.

UWAGA! Soda nie nadaje się do drzwi zrobionych z płyty MDF i pokrytych okleiną, bo jej użycie może doprowadzić do jej odklejenia.

Jak czyścić drzwi z ciemnego drewna?

Wzmocnisz ich kolor lub odświeżysz dzięki naparowi z czarnej herbaty. Torebkę czarnej herbaty zalej ½ szklanki wrzątku. Zaparz pod przykryciem przez kwadrans. Następnie naparem nasącz szmatkę i wetrzyj go w drzwi. Tak mocny napar stosuj do ciemnych drzwi. Im jaśniejsze drewno, tym jaśniejszy powinien być napar (czyli bardziej rozcieńczony np. torebkę zalej 1 -2 szklankami wrzątku).

Jak konserwować zawiasy?

Przygotuj obok drzwi drewnianą listewkę. Po odkurzeniu i umyciu framug z zawiasami unieś trochę drzwi do góry, wyjmując je z zawiasów. Podłóż pod dolną krawędź drzwi listewkę. Zawiasy nasmaruj zwykłą wazeliną. Następnie osadź drzwi z powrotem na zawiasach. Parę razy otwórz i zamknij skrzydło, by rozprowadzić wazelinę.

Jak umyć szyby w drzwiach?

Szyby w drzwiach umyj wodą z octem i glicerynę. Na 2 szklanki wody dodaj ½ szklanki octu i 2-3 krople gliceryny. Zwilż szmatkę i przetrzyj szyby. Uważaj, żeby woda nie dostała się w przestrzeń między szybą a ramą drzwi. Nie pryskaj spryskiwaczem po szybach, bo możesz niechcący opryskać tworzywo wokół szyb. Gliceryna będzie działać antystatycznie i sprawi, że do szyb nie będzie przywierał kurz.

Jak polerować klamki?

Klamki gromadzą nie tylko kurz i brud, ale także bakterie dlatego warto je dezynfekować. Najczęściej klamki wykonane są z miedzi lub mosiądzu. Wyczyścimy je pastą z mąki ziemniaczanej, octu i soli. Wymieszaj po 1 łyżce wymienionych składników i wetrzyj w klamkę. Zostaw na 20 minut. Możesz też użyć cytryny. Pokrój ją w plasterki, posyp je solą, a następnie wytrzyj nimi klamki. Na koniec wypoleruj klamki szmatką z mikrofibry.

Jeśli klamki są ze stali nierdzewnej, nie używaj żadnych preparatów, które zawierają wybielacze. Najlepiej wyczyść je mieszanką octu i oliwy. Zmieszaj 1 łyżkę octu i 1 łyżkę oliwy. Nanieś na miękką szmatkę i wypoleruj klamkę.

Klamki (gałki) cynowe wyczyścisz liśćmi kapusty lub sokiem z kiszonej kapusty. Albo pocieraj je liśćmi, albo wylej trochę soku na miękką szmatkę i wypoleruj uchwyt.