Fiołek afrykański jest ceniony przede wszystkim za swoje piękne kwiaty. Zachwycają one różnorodnością barw i form. Od delikatnych pastelowych odcieni po intensywne barwy, od pojedynczych do pełnych, wielowarstwowych kwiatów. Ta różnorodność sprawia, że każdy miłośnik roślin znajdzie coś dla siebie. Jednak jego funkcja ozdobna to tylko jedna z zalet posiadania tej rośliny.

Fiołek afrykański to piękna ozdoba pokoju

Fiołki afrykańskie mają aksamitne liście i urokliwe, delikatne kwiaty w różnorodnych kolorach i wzorach. Mogą być ozdobą każdego pomieszczenia. Przy odpowiedniej pielęgnacji kwitną niemal przez cały rok, co zapewnia ciągłą żywą, barwną dekorację.

Istnieje ok. 100 odmian fiołków afrykańskich, co umożliwia wybór rośliny idealnie pasującej do stylu i kolorystyki wnętrza. Fiołek afrykański kwitnie na biało, czerwono, różowo, fioletowo. Kolory mają odcienie jasne lub ciemne. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne, a ich płatki postrzępione lub faliste. Nawet gdy fiołek nie kwitnie, jego pokryte meszkiem liście, rosnące rozetkowato, wyglądają bardzo estetycznie.

Wytwarza dobrą energię

Wszystkie kwitnące rośliny domowe wpływają pozytywnie na nastrój i samopoczucie, a fiołek afrykański nie jest wyjątkiem. Jego obecność w domu może pomóc w redukcji stresu i poprawie humoru, zwłaszcza zimą, kiedy w naturze mało jest żywych, soczystych kolorów.

W filozofii feng shui fiołki afrykańskie przyciągają pozytywną energię, szczęście i dobrobyt. Umieszczenie ich w odpowiednich miejscach domu może przyczynić się do lepszego przepływu energii. Roślina ta, zgodnie z filozofią feng shui, polecana jest zwłaszcza osobom starszym, bo pobudza chęć do życia i przepływ życiodajnej energii.

Dzięki swojemu zwartemu pokrojowi i ciągle kwitnących kwitach fiołek afrykański wg. feng shui emanuje dobrą energią, która rozchodzi się łagodnie i równomiernie.

Usuwa nieprzyjemne zapachy

Chociaż fiołki afrykańskie nie są znane z wyjątkowo silnych właściwości oczyszczających powietrze, jak niektóre inne rośliny domowe, to jednak przyczyniają się do poprawy jakości powietrza poprzez naturalne procesy fotosyntezy.

Dodatkowo, choć same nie pachną, mają umiejętność absorpcji nieprzyjemnych woni. Dlatego polecane są do stawiania na parapecie w kuchni, bo nie szkodzą im kuchenne opary ani gaz. Jednak są wrażliwe na przegrzanie, dlatego warto ustawić je na wysokiej podstawce wypełnionej żwirkiem. Parująca woda zapewni fiołkowi afrykańskiemu odpowiednią wilgotność.

Uwaga! Fiołek afrykański nie znosi zraszania. Wilgoć na liściach sprawia, że szybko gniją, a roślina staje się podatna na ataki grzybów i pleśni. Jeśli woda przypadkowo dostanie się na liście, delikatnie osusz je miękką ściereczką. Co prawda liście fiołka afrykańskiego gromadzą kurz, co nie tylko wpływa na ich wygląd, ale również ogranicza ich zdolność do fotosyntezy, ale kurz usuwaj delikatnie suchą miotełką. Jeśli fiołek stoi w kuchni, raz w miesiącu usuń osadzający się tłuszcz z gotowania z liści rośliny, używając zwilżonej ściereczki z mikrofibry. Osusz delikatnie liście.