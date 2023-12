Pomalowanie kaloryfera to świetny sposób na odświeżenie wyglądu salonu. Zwłaszcza jeśli wybierzemy inny kolor. Kluczowy jest wybór odpowiednich narzędzi i farb. Zalecane jest użycie specjalistycznej farby do kaloryferów, która jest odporna na wysokie temperatury i nie żółknie. Pędzle powinny być małe i precyzyjne, aby łatwo dotrzeć do wszystkich zakamarków kaloryfera. Wybierz specjalny, zagięty pędzel o długiej rękojeści do malowania żeberek wewnątrz kaloryfera i płaski pędzelek do malowania zewnętrznych części.

Wybierz farbę

Do kaloryferów polecane są farby na bazie wody lub na bazie rozpuszczalników. Farby wodne są łatwiejsze w użyciu i czyszczeniu, mniej toksyczne, ale są mniej trwałe i mniej odporne na ciepło niż farby na bazie rozpuszczalników. Farby do kaloryferów są dostępne w różnych wykończeniach, od matowych po połyskujące. Wybór zależy od efektu estetycznego, jaki chcesz osiągnąć.

Jak pomalować kaloryfer krok po kroku

Pierwszy krok to szlifowanie

Zakręć kaloryfer i poczekaj, aż ostygnie. Najpierw przetrzyj kaloryfer suchą szmatką z kurzu. Następnie należy delikatnie zeszlifować powierzchnię, aby usunąć stary lakier i nierówności. Użyj do tego szlifierki elektrycznej albo gąbki szlifierskiej czy szlifierki ręcznej z papierem ściernym. Powinien mieć ziarnistość na tyle delikatną, aby nie uszkodzić metalowej powierzchni kaloryfera, ale jednocześnie wystarczająco skuteczną, aby usunąć stary lakier, rdzę czy niewielkie nierówności.

Do szlifowania kaloryfera najlepiej użyć papieru ściernego o średniej i drobnej ziarnistości. Średnia ziarnistość (80–120) jest dobrym wyborem, jeśli kaloryfer ma stary lakier lub rdzę, którą trzeba usunąć. Średnia ziarnistość pomoże szybko usunąć stary lakier i wygładzić powierzchnię, ale może pozostawić drobne rysy. Po użyciu papieru o średniej ziarnistości można sięgnąć po drobniejszy. Papier o drobnej ziarnistości (150–220) ładnie wygładzi powierzchnię przed malowaniem. Drobniejszy papier ścierny pozwoli uzyskać gładką powierzchnię, co jest kluczowe dla równomiernego nałożenia farby. Podczas szlifowania kaloryfera ważne jest, aby postępować ostrożnie i równomiernie, pracując wzdłuż powierzchni. Staraj się unikać nadmiernego ucisku, aby nie zarysować metalu. Po zakończeniu szlifowania powierzchnia powinna być gładka i równa, co zapewni lepsze przyleganie nowej warstwy farby.

Drugi - odtłuszczenie powierzchni

Po szlifowaniu konieczne jest ponowne dokładne oczyszczenie kaloryfera. Resztki zeszlifowanej starej farby mogą zaburzać przyczepność nowej farby. Odtłuszczenie zapewni czystą powierzchnię, co jest istotne dla lepszego przylegania farby i podkładu. Czysta i odtłuszczona powierzchnia sprawi też, że farba będzie trwalsza i mniej podatna na łuszczenie się czy pękanie. Dokładne odtłuszczenie eliminuje ryzyko powstawania smug, pęcherzy powietrza i innych defektów, które mogą pojawić się podczas malowania na zabrudzonej powierzchni. Aby prawidłowo odtłuścić kaloryfer, użyj delikatnego detergentu (np. wody z płynem do mycia naczyń) lub specjalnego środka do odtłuszczania powierzchni metalowych. Umyj powierzchnię, a następnie dokładnie ją spłucz czystą wodą i wysusz ręcznikami papierowymi. Ważne jest, aby upewnić się, że kaloryfer jest całkowicie suchy przed nałożeniem podkładu lub farby.

Trzeci - gruntowanie

Użycie podkładu (gruntu) jest ważne, jeśli kaloryfer był zardzewiały lub miał uszkodzoną powłokę. Primer poprawia przyczepność farby i zapewnia dodatkową warstwę ochronną. Wybierz primer odpowiedni do metalu i odporny na wysokie temperatury. Powinien być też kompatybilny z farbą, którą stosujesz. W praktyce oznacza to, że lepiej wybierać produkty jednego producenta, a nawet z jednej linii. Zostaw grunt, aż dokładnie wyschnie. Nie tylko z wierzchu. Sprawdź, ile godzin zaleca producent i wydłuż czas o kilka godzin.

Kolejny krok - malowanie

Następnie zacznij malować kaloryfer od najtrudniej dostępnych miejsc, używając zagiętego pędzla. Pomaluj m.in. żeberka wewnątrz. Następnie zmień pędzel i przejdź do większych powierzchni. Pamiętaj, aby nakładać farbę równomiernie i unikać smug.

Ostatni krok - nałożenie drugiej warstwy

Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby możesz nałożyć drugą, aby uzyskać bardziej jednolity i trwały efekt. Czas wysychania farby jest podany na opakowaniu. Dla pewności dolicz do niego jeszcze parę godzin. Po zakończeniu malowania upewnij się, że kaloryfer jest całkowicie suchy przed ponownym włączeniem.