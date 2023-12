Choinka dawniej i dziś. Ozdoby choinkowe i ich symbolika

Choinka w naszych domach stwarza niepowtarzalną atmosferę charakterystyczną dla Bożego Narodzenia. Zawieszane na niej ozdoby mają jednak za zadanie nie tylko ją przystrajać. Poszczególne ich rodzaje niosą za sobą konkretne znaczenie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przywiązywano ogromną wagę do symboliki ozdób choinkowych. Nasze babcie i prababcie wierzyły, że przyozdabianie choinki konkretnymi przedmiotami zapewni szczęście i pomyślność w nadchodzącym roku oraz zdrowie i dobrobyt dla całej rodziny.

Dzisiejsze świąteczne drzewka znacznie odbiegają wyglądem od tych, które przystrajano w domach jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Współcześnie w pierwszej kolejności, ubierając świąteczne drzewko, kierujemy się względami estetycznymi. Podążamy za modą oraz trendami wyznaczanymi niejednokrotnie przez gwiazdy i polecanymi przez specjalistów. Sklepowe półki uginają się od różnorodnych ozdób, wśród których jednak próżno szukać tych, przypominających ręcznie wykonywane przez naszych przodków. Warto jednak przypomnieć, co symbolizowały poszczególne elementy dawniej obowiązkowo wieszane na choince, a dzisiaj już - w pewnej części - zapomniane.

Jaką symbolikę mają ozdoby choinkowe?

Gwiazda zawieszana jako szpic choinki nawiązywała do gwiazdy betlejemskiej. Miała zapewniać wszystkim członkom rodziny szczęśliwy powrót do domu nawet z najdalszej podróży, na wzór prawdziwej gwiazdy, która zaprowadziła Trzech Króli do stajenki z Jezusem.

Bombki – te najbardziej tradycyjne, a więc kuliste – były symbolem odrodzenia. Ich kształt nawiązywał do powtarzalności i ciągłości.

Aniołki zawieszano, aby roztaczały opiekę nad domem i wszystkimi domownikami.

Złote i srebrne gwiazdki i bombki miały zapewnić bogactwo i powodzenie w kwestiach finansowych.

Orzechy, szyszki i żołędzie gwarantowały - według dawnych przekonań - siłę i zdrowie, ale również dobrobyt. Ponadto orzechy symbolizowały mądrość.

Jabłka wieszano, aby w kolejnym roku cieszyć się zdrowiem oraz urodą.

Łańcuchy wykonane z papieru chroniły – według wierzeń – przed kłopotami oraz wzmacniały relacje w rodzinie, a tym samym zapewniały jej trwałość.

Dzwonki umieszczano na choince, aby w nadchodzącym roku nie zabrakło dobrych wiadomości.

Pierniczki, ciasteczka i inne słodycze gwarantowały podobno długie życie, szczęście w miłości i ogólną radość.

Oświetlenie choinki (dawniej w postaci świeczek) zapewnić miało ochronę przed złymi mocami oraz nieżyczliwymi spojrzeniami innych ludzi.