Porządek to przyjemność

Dobrze się sprząta razem z… muzyką

Muzyka wprawia nas w lepszy nastrój i dodaje energii. A popularne platformy streamingowe wręcz uginają się od fantastycznych propozycji do domowych porządków. Niezależnie od tego, czy lubimy mocniejsze czy lżejsze brzmienia, młodsze czy starsze nuty, głośniki lub bezprzewodowe słuchawki są w stanie uprzyjemnić każdą domową czynność. Koniecznie stwórzcie swoją własną playlistę i nazwijcie ją „Dobrze się sprząta razem!

Co ciekawe, podczas słuchania muzyki wyzwalają się endorfiny – hormony szczęścia, a spada poziom kortyzolu – hormonu stresu. Badania nad wpływem muzyki na funkcjonowanie poznawcze człowieka [1] dowodzą, że wykonywanie zadań w jej towarzystwie przynosi lepsze rezultaty. Ze słuchawkami sprząta się zatem nie tylko przyjemniej, ale też efektywniej.

Dobrze się sprząta razem z... drugą osobą

Według badań [2], około 35% par mieszkających ze sobą sprząta dzieląc się tym obowiązkiem. Najczęściej dzielimy się gruntownymi porządkami, takimi jak mycie okien czy trzepanie dywanów, ale także zmywaniem naczyń i wyrzucaniem śmieci. A przecież dobrze się sprząta razem!

Włączenie w porządki wszystkich domowników i wspólne wykonywanie zadań sprawi, że sprzątanie będzie zdecydowanie sprawniejsze i przyjemniejsze. Warto przetestować to w swoim domu. Przykładowo, niech najmłodsi członkowie rodziny zajmą się zniesieniem do kuchni wszystkich naczyń, zaś dorośli odpowiednio załadują zmywarkę. Jedna osoba może pozdejmować wszystkie zasłonki, druga w tym czasie przygotować akcesoria do mycia szyb. Wspólnie działanie motywuje i integruje. A do tego sprzątanie stanowi idealną okazję, by po prostu ze sobą porozmawiać.

Porządki trwają nierzadko na tyle długo, że wspólna pogawędka potrafi obrać naprawdę ciekawy kierunek. Może dowiemy się o sobie nawzajem czegoś nowego? Lub uporządkujemy wspólne plany? Obecność drugiej osoby daje nam poczucie przynależności, bliskości, co również wprawia nas w lepszy nastrój. Jeżeli mieszkamy samotnie – wystarczy telefon i zestaw słuchawkowy, by w porządkach pomogła nam dobra przyjaciółka z innego miasta lub dawno niesłyszany kuzyn.

Dobrze się sprząta razem z… ulubionymi produktami

Sprawdzone produkty do sprzątania to podstawa udanych porządków. Muszą być nie tylko skuteczne, ale też przyjemnie pachnieć. To naprawdę ważne. Zapach tworzy bowiem atmosferę miejsca, uwrażliwia na otoczenie, ale także stymuluje pobudzenie emocjonalne, przez co zapada w pamięć [3]. A z pewnością każdy chce, by jego dom dobrze się kojarzył i wyrażał jego osobowość i styl.

Porządek to przyjemność

Niezależnie od tego, czy wolimy sprzątać w rytm muzyki, czy też polerujemy meble jedynie w telefonicznym towarzystwie koleżanki, grunt to czerpać z tej czynności przyjemność. Sprzątanie pozwala poukładać nie tylko rzeczy w szafkach, ale też myśli w głowie, a wiosenne miesiące są zawsze idealnym pretekstem do porządków.

