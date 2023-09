Ocet: Ocet jest wielofunkcyjnym środkiem czyszczącym, który można znaleźć w większości gospodarstw domowych. Oto, jak można go użyć:

Reklama

Ekologiczne sposoby na domowe porządki

Usuwanie osadów w skali i wapnie: Zamocz ręcznik papierowy lub ściereczkę w occie, a następnie owiń nią kran, który jest pokryty osadami w skali lub wapniem. Pozostaw na kilka godzin lub przez noc, a następnie oczyść toaletę lub kran za pomocą gąbki lub szczotki.

Reklama

Odkamienianie czajnika: Wlej ocet do czajnika i gotuj go przez kilka minut. To pomoże usunąć kamień wapienny z wnętrza czajnika. Następnie dokładnie opłucz czajnik wodą.

Czyszczenie powierzchni kuchennych: Rozcieńcz ocet wodą i użyj tej mieszanki do czyszczenia blatów kuchennych, kuchenki, lodówki i innych powierzchni. Ocet pomaga usunąć tłuszcz i zabrudzenia.

Soda oczyszczona: Soda oczyszczona, znana również jako soda oczyszczona, jest kolejnym wszechstronnym produktem do czyszczenia. Oto, jak możesz ją wykorzystać:

Usuwanie plam: Roztwórz sodę oczyszczoną wodą, aby stworzyć pastę. Następnie nałóż pastę na plamę na dywanie, kanapie lub innym materiale. Pozostaw na kilka minut, a potem delikatnie wytrzyj i spłucz czystą wodą.

Odświeżanie lodówki: Umieść otwartą pudełko sody oczyszczonej w lodówce. Soda pomoże wchłonąć nieprzyjemne zapachy.

Reklama

Czyszczenie piekarnika: Roztwórz sodę oczyszczoną wodą, aby stworzyć pastę, a następnie nałóż ją na wnętrze piekarnika. Pozostaw na kilka godzin lub przez noc, a potem oczyść szczoteczką i gąbką.

Korzystając z tych prostych trików z użyciem octu i sody oczyszczonej, możesz skutecznie i ekonomicznie utrzymać swój dom w czystości, oszczędzając jednocześnie czas i pieniądze na kosztownych środkach czystości.