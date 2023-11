Oszczędzanie na kosztach ogrzewania domu nie musi oznaczać inwestycji w to czasu i wydawania pieniędzy na docieplenie domu. Kiedy wprowadzimy te proste zmiany i efektywne rozwiązania, będziemy mogli znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Uszczelnij okna i drzwi

Oszczędzić na rachunkach pozwoli ograniczenie dopływu zimnego powietrza do domu, które dostaje się najczęściej przez rozszczelnienie drzwi i okien. By sprawdzić uszczelki, trzeba zamknąć wszystkie drzwi i okna, a następnie przykładając najlepiej mokrą dłoń sprawdzić, czy nie wieje. Jeśli uszczelki są nieszczelne, trzeba je wymienić, a koszt nowych wynosi kilka złotych.

Zmniejsz rachunki za ogrzewanie. Wietrz mieszkanie krótko i intensywnie

Kiedy wietrzymy mieszkanie, najlepiej jest robić to w krótkim czasie. Wietrząc mocno przez chwilę, nie wyziębiamy przedmiotów w naszym mieszkaniu, a one także pomagają utrzymywać temperaturę pomieszczenia. By jak najszybciej przewietrzyć mieszkanie, otwórz okna na oścież. Najlepiej też przed rozpoczęciem wietrzenia zakręcić kaloryfery.

Rachunki za ogrzewanie a temperatura w mieszkaniu

W słoneczny dzień wartoodsłonić okna. Nie dość, że do pomieszczania będzie wpadało więcej światła, to jeszcze podgrzejemy mieszkanie. Natomiast nocą zasłoń okna, by straty ciepła były mniejsze.

W nocy temperatura w sypialni powinna wynosić 17-19 st. C. Niższa temperatura pozytywnie wpływa na komfort snu. Dodatkowo nocą leżymy pod ciepłą kołdrą, która pomaga utrzymać komfort.

Nie zasłaniaj grzejników. Sprawdź instalację

Gdy grzejniki są zasłonione meblami albo zasłonami, zmniejsza się ilość ciepła, która trafia do pomieszczenia. Meble powinny stać w odległości minimum 10 cm od grzejników. Natomiast firanki i zasłony nie powinny być dłuższe niż do parapetu nad grzejnikiem. Zasłaniając grzejnik firanką, większość ciepła krąży pod materiałem i nie dostaje się do pokoju.

Na początku sezonu grzewczego, zawsze powinniśmy sprawdzić instalację. Najlepiej zacząć od wyczyszczenia grzejników z kurzu, co zwiększy skuteczność ogrzewania. Kolejnym krokiem powinno być odpowietrzenie kaloryfera. Zawsze sprawdź, czy rządzenia grzewcze są w pełni sprawne. Regularna konserwacja, w tym czyszczenie filtrów, może poprawić wydajność i zmniejszyć zużycie energii.

Ekrany zagrzejnikowe pomogą oszczędzić

Ekrany zagrzejnikowe kosztują kilkanaście złotych. Można także zrobić je samemu z foli aluminiowej i styropianu. Taki ekran włożony między kaloryfer a ścianę odbija nawet 90 proc. ciepła od grzejnika. Można zamocować go także na spodzie parapetu pod kaloryferem.