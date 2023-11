Listopadowy ogród: Koniec okresu wegetacyjnego roślin

W listopadzie ogród powoli szykuje się do zimowego snu.Kończy się okres wegetacyjny roślin, a zbliża czas kilkumiesięcznego spoczynku. Na nielicznych drzewach i krzewach dojrzewają jeszcze nasiona, m.in. na sośnie, świerku i jałowcu, a na niektórych krzewach ozdobnych utrzymują się barwne owoce, np. jarzębinie, kalinie czy berberysie. Jednak listopad jest miesiącem wilgotnym i niestety chłodnym z częstymi przymrozkami. To czas przygotowania jesiennego ogrodu do nadchodzącej zimy.

Plan listopadowych prac ogrodniczych

W listopadowym ogrodzie jest jeszcze sporo pracy. Cała przyroda w połowie miesiąca jest już gotowa do okresu spoczynku, warto więc dotrzymać jej kroku i zakończyć do tego czasu prace w ogrodzie przygotowując go do nastania mrozów i przyjścia zimy.

Najważniejsze prace, które trzeba wykonać w listopadowym ogrodzie: