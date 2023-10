Do skutecznego usunięcia plam nagrobkównie zawsze od razu trzeba wykorzystywać chemiczne środki. Można spróbować poradzić sobie z nimi za pomocą środków czystości lub produktów, które masz w domu. Usuwanie plam należy zacząć od umycia całego nagrobka.

Podstawowe mycie nagrobka. Co najlepiej się sprawdzi?

Do mycia nagrobków najlepiej nadają się środki neutralne i zasadowe. Możesz wykorzystać np. pastę z proszku do prania lub z tabletek do zmywarki płyn do mycia naczyń albo szare mydło. Groby należy myć ciepłą wodą i unikać używania ostrych szczotek by nie uszkodzić kamienia. Najlepiej sprawdzi się miękka szmatka lub gąbka.

Sok z cytryny zmyje tłuste plamy z nagrobka

Sok z cytryny doskonale poradzi sobie z tłustymi plamami. Co więcej, w przypadku, kiedy nagrobek jest wykonany z białego kruszywa, odświeży też kolor kamienia. Na plamę należy wylać sok z cytryny i chwilę odczekać, a następnie spłukać.

Jak pozbyć się plamy z wosku?

Parafina, która już zdążyła zaschnąć na powierzchni nagrobka, jest trudna do usunięcia. Jednak zanim sięgniesz po chemiczne preparaty, spróbuj usunąć ją w inny sposób. Najpierw wylej na nią gorącą wodę i spróbuj za pomocą kawałka drewna lub innego tępego narzędzia usunąć plamę. Ważne, by nie używać w tym celu noża lub innego przedmiotu, który mógłby porysować płytę. Kiedy pozbędziesz się zaschniętego wosku, na to miejsce wylej małą ilość octu i potrzyj delikatnie to miejsce szczoteczką. Dodatkowo po wytarciu octu, jeśli okaże się, że plama nie usunęła się do końca, można polać ją sokiem z cytryny.

Soda i woda utleniona na rdzę na nagrobku

Na usunięcie plam z rdzy świetnie sprawdzi się mieszanka z sody oczyszczonej i wody utlenionej. Wystarczy przygotować z roztwór o konsystencji pasty i nanieść na miejsca, w których pojawiła się rdza. Pastę pozostaw na 5 minut, a potem przetrzyj te miejsca kuchenną gąbką. Na koniec spłucz nagrobek wodą i wytrzyj do sucha.

Tych sposobów nie wykorzystuj na marmurowym nagrobku

Przy porządkowaniu nagrobków z marmuru powinno się zachować szczególną ostrożność. Na ich powierzchni nie wolno używać octu, mydła, płynu do naczyń ani cytryny. By usunąć z nich plamy, można zastosować tylko pastę z sody i wody utlenionej.

Pamiętaj o osuszeniu nagrobka!

Po dokładnym oczyszczeniu plam, zawsze należy przepłukać nagrobek czystą wodą, aby usunąć pozostałości środków, których użyłeś. Następnie trzeba delikatnie osuszyć nagrobek miękką ściereczką. Jeśli niedokładnie zetrzesz wodę i płyta będzie wilgotna, brud bardzo szybko będzie się na nie osadzał.