Nie każda roślina nadaje się do uprawy w przydomowym ogródku. Zwróćmy uwagę, by nie wybierać roślin nadmiernie rozrastających się, przyciągających szkodniki i stanowiących zagrożenie dla zdrowia.

Reklama

Masz alergie? Tych roślin nie sadź w ogródku

Niektóre kwiaty ogrodowe, mogą powodować u alergików nasilenie dolegliwości. Szczególnie drażniące są rośliny wiatropylne i kwiaty ozdobne. Dlatego lepiej jest zrezygnować z sadzenia leszczyny, olchy, brzozy, traw ozdobnych, nagietków, stokrotek, aksamitek, słoneczników i chryzantem. Warto dodać, że kwiaty takie jak: oleander, zimowit, glicynia, konwalia, wilczomlecz i naparstnica wydzielają duże ilości trujących substancji, co może również wpływać na zaostrzenie się objawów alergii.

Reklama

Za duże rośliny na za małej powierzchni

Reklama

Jeżeli posiadamy ogród o niewielkich rozmiarach, powinniśmy unikać sadzenia roślin, które mają tendencję do rozrastania się do dużych rozmiarów. Chociaż takie kwiaty robią imponujące wrażenie, ich szybki wzrost i zdolność do zajmowania znacznej przestrzeni w krótkim czasie mogą stworzyć wiele problemów. Dlatego unikajmy gatunków takich jak: sumak octowiec, nawłoć czy kolczurka klapowana. Rośliny te mogą stanowić wyzwanie zarówno pod względem usuwania ich później z ogrodu, bo ich korzenie rozrastają się jeszcze bardziej, kiedy chcemy je usunąć, a dodatkowo rozmnażają się za pomocą nasion.

Wśród bardziej popularnych roślin, które mogą nadmiernie się rozrastać w ogrodach należą: konwalie, trzykrotka ogrodowa, szkarłatka, miechunka rozdęta, barwinek i chrzan. Jeśli zdecydujemy się je posadzić, pamiętajmy o tym, by kontrolować ich rozrost.

Te rośliny zagrażają środowisku

W przydomowych ogródkach nie sadźmy roślin, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Jedną z nich jest niecierpek gruczołowaty. Mimo ładnego wyglądu jest to roślina inwazyjna i ma nieprzyjemny zapach. Rozrasta się w bardzo szybkim tempie przez nasiona, które dosłownie wystrzeliwuje w dużych ilościach. Podobnie jest z trojeścią amerykańską. Chociaż jest to efektowna roślina i przypomina domową hoję, to szybko się rozrasta i jest trudne do usunięcia. Została uznana za zagrażającą polskiej przyrodzie i zakazane jest jej sadzenie. Ograniczona przepisami jest również uprawa bożodrzewu gruczołowatego. Jego system korzeniowy może niszczyć fundamenty i podziemne instalacje.

Rośliny przyciągające szkodniki

Niektóre rośliny zawierają w sobie substancje, które bardziej przyciągają różne szkodniki. Jeśli nie chcemy mieć w swoim ogrodzie inwazji ślimaków, zrezygnujmy z sadzenia w nim nasturcji, astrów i lilii. Pamiętajmy też o tym, że bukszpan może sprowadzić do ogrodu niebezpieczną ćmę bukszpanową.