Odmiany lawendy w doniczkach

W polskich warunkach klimatycznych najlepiej sprawdza się lawenda wąskolistna. Głównie ze względu na swoją stosunkowo wysoką mrozoodporność. Spotyka się u nas również lawendę francuską oraz lawendę szerokolistną. Wszystkie te gatunki mogą być uprawiane w doniczkach, nadają się więc na balkon.

Lawenda francuska i lawenda szerokolistna są mniej odporne na niskie temperatury niż lawenda wąskolistna. Z tego powodu trudniej je przezimować. Są jednak często sadzone w doniczkach i wybierane na balkony, ponieważ tylko w ten sposób można ją schować przed zimnem i tylko wtedy ma szansę na przezimowanie (poradniki ogrodnicze podają, że lawenda francuska obumiera już w temperaturze -8 st. C).

Jak zabezpieczyć lawendą z balkonu przed zimą?

Lawenda to roślina w naturze występująca w ciepłym i suchym klimacie śródziemnomorskim. Z starciu z naszymi zimami, bez odpowiedniego zabezpieczenia, może nie mieć szans. Istnieją trzy sposoby na zabezpieczenie lawendy w doniczkach przed zimą. Pierwszy sposób to przeniesienie lawendy na ten okres do jasnego, chłodnego pomieszczenia z temperaturą ok. 5-10 st. C. W trakcie zimowania lawendy utrzymujemy też stale umiarkowaną wilgotność podłoża.

Jak przezimować lawendę na balkonie?

Drugi sposób to pozostawienie lawendy na okres zimy na balkonie. Warunkiem sukcesu jest odpowiednie zabezpieczenie lawendy w doniczkach przed wiatrem i mrozem. Jak to zrobić? Po pierwsze, donice ustawiamy w miejscu maksymalnie osłoniętym od wiatru, na warstwie izolacyjnej z grubego kartonu lub styropianu. Ścianki donicy i roślinę szczelnie owijamy słomianą matą, grubą agrowłókniną lub innym izolującym od wiatru i mrozu materiałem. Przed osłonięciem lawendy podlewamy ją po raz ostatni przed zimą. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że ten sposób dotyczy tylko lawendy wąskolistnej. Lawendę francuską czy lawendę szerokolistną na zimę trzeba zabrać z balkonu.

Kiedy zabezpieczyć lawendę w doniczkach przed zimą?

Moment, w którym zdecydujemy się na całkowite zdjęcie lawendy z balkonu i przeniesienie jej do nieco cieplejszego pomieszczenia lub zabezpieczenie jej przed zimą na balkonie, trzeba dopasować do panującej aury. Poradniki ogrodnicze mówią o październiku.

Na koniec warto też wspomnieć o jeszcze jednym, trzecim sposobie na przezimowanie lawendy w doniczkach. To opcja dla posiadaczy ogrodów. Doniczki z lawendą można "zadołować". Chodzi o zakopanie ich w ziemi. Górę rośliny okrywamy tak, jak lawendę rosnącą w ogrodzie. To również propozycja głównie dla posiadaczy lawendy wąskolitnej.