Muszka owocówka – co to za owad i co go przyciąga?

Muszka owocowa jest nazywana inaczej potocznie muszką owocówką albo meszką. Jej naukowa nazwa to wywilżna karłowata (Drosophila melanogaster). Jest to mały owad wielkości około 2-3 mm, należący do rzędu muchówek.

Co przyciąga muszkę owocówkę? Muszki owocowe przyciągają dojrzałe, gnijące lub też zepsute owoce i potrawy z dodatkiem owoców. Muszki lubią również produkty fermentowane, takie jak np.: wino czy piwo. Nie pogardzą również sokami owocowymi. Wystarczy, by na szafce kuchennej pozostawił lekko nadpsuty owoc lub też zostało trochę rozlanego soku, piwa lub wina, a za chwilę wokół nich będzie cała chmara muszek.

Muszki owocowe rozmnażają się w dojrzałych owocach i warzywach, które są także ich pożywieniem – a głównie drożdże, które są grzybami żyjącymi na gnijących owocach. Rozmnażają się również na wysypiskach śmieci, w ściekach, pustych puszkach i butelkach, pojemnikach na śmieci a nawet w ścierkach i mopach do sprzątania.

Czy muszka owocówka jest groźna?

Muszka owocowa nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla naszego zdrowia. Jednak niebezpieczne jest to, że muszka owocówka - tak jak każdy owad latający – przenosi na nasze pożywienie wirusy i bakterie z poprzedniego miejsca jej bytowania. A może ona przyfrunąć do nas np.: z kosza na śmieci, wysypiska czy ścieków. Muszka zanieczyszcza nasze jedzenie.

Muszka owocowa może również wyrządzić sporo szkód u osób, które przygotowują wino domowej roboty. Zatem jeśli w naszym domu pojawią się meszki, warto nie bagatelizować tego faktu i jak najszybciej je usunąć. Bowiem owad ten bardzo szybko się rozmnaża i szybko rośnie. Z tego powodu gatunek ten był wykorzystywany przez ThomasaMorgana, amerykańskiego biologa i genetyka, który używał muszkiowocowe w swoich badaniach nad chromosomową teorią dziedziczenia.

Domowe sposoby na muszki owocowe. Oto trzy niezawodne

Jest wiele domowych sposobów na pozbycie się muszek owocówek. Przedstawiamy kilka z nich.

Sposób z octem jabłkowym i płynem do naczyń. Mieszanka octu jabłkowego (lub też innego octu owocowego albo soku), oraz płynu do naczyń pozwoli nam zwalczyć muszki owocowe. Obydwa składniki tylko wlewamy do szklanego pojemnika, nie mieszamy ich ze sobą. Tak przegotowaną pułapkę zostawiamy na kilka godzin na blacie kuchennym lub parapecie. Po kilku godzinach powinno być w niej dużo utopionych meszek.

Pułapka z owocami. Do szerokiej szklanki lub miseczki możemy włożyć kilka pokrojonych owoców lub skórek. Na wierzchu naczynia naciągamy folię spożywczą. Mocujemy ją gumką recepturką. Następnie wykałaczką przekłuwamy folię w kilku miejscach. Owocówki zwabione zapachem przedostaną się po naszej pułapki, jednak nie będą mogły się już z niej wydostać.

Sposób z winem i piwem. Muszki uwielbiają nie tylko zapach octu, ale również zapach piwa czy czerwonego wina. Jeśli mamy butelkę z odrobiną wina, możemy ją zostawić otwartą. Zapach tego napoju zwabi muszki owocowe do środka. Jednak trudno będzie im się wydostać z butelki. Podobnie możemy zrobić z puszką zawierającą odrobinę zwietrzałego piwa. Bardzo dobry efekt uzyskamy również mieszając oba te płyny z dodatkiemdodając płynu do mycia naczyń.