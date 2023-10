Reklama

Jak wyglądają ziemiórki?

Małe, czarne muszki, które możesz często spotkać latające wokół kwiatów doniczkowych to ziemiórki. Mają ciało długości kilku milimetrów i przezroczyste skrzydełka. Muszki nie są szkodliwe dla roślin, bo żerują tylko ich przezroczyste larwy znajdujące się w ziemi w doniczce. Dlatego też w tym celu najlepiej będzie wykorzystać kilka metod i zadziałać kompleksowo, by pozbyć się larw i muszek.

Skąd się biorą ziemiórki w naszych roślinach i kiedy należy się ich pozbyć?

Ziemiórki możemy przynieść do domu wraz z nową rośliną, w zakupionym worku ziemi albo mogą one wlecieć przez uchylone okno. Larwy ziemiórek żywią się też martwą materią organiczną i ich niewielka ilość nie jest szkodliwa. Natomiast kiedy jest ich dużo, mogą przyczynić się do szkód i tego, że roślina będzie w coraz gorszej kondycji i zacznie stopniowo zamierać.

Na pozbycie się ziemiórek i wszelkich innych owadów najczęściej polecane jest potraktowanie ich środkami chemicznymi. W uprawie roślin doniczkowych lepiej unikać takich środków ze względu na zdrowie domowników. W ekologiczny i ekonomiczny sposób możemy przygotować naturalne pułapki i roztwory na ziemiórki.

Naturalna żółta pułapka na ziemiórkę

Ziemiórki są przyciągane przez żółty kolor. Dlatego do zrobienia na nie pułapki wykorzystaj żółty kubeczek i wlej do niego wodę z dodatkiem łyżeczki octu jabłkowego albo winnego i łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Można też zabarwić wodę na żółto poprzez dodanie kurkumy. Muszki łatwo utopią się w takim płynie. Gdy w roztworze nazbiera się sporo muszek, trzeba go wymienić na nowy. Pułapkę należy rozkładać przez kilka tygodni, by pozbyć się również ziemiórek, które dopiero będą wylęgać się z larw.

Ziemiórki nie lubią czosnku

Czosnek odstrasza ziemiórki. Do przygotowania roztworu wystarczy rozgniecioną główkę czosnku zalać około 2 szklankami wrzątku. Po ostygnięciu należy przelać go do 2 litrowej butelki i dopełnić wodą. Takim roztworem podlewamy rośliny doniczkowe. Czosnek możemy też wykorzystać doraźnie i rozsypać ząbki na powierzchni ziemi. Jednak pomoże on odstraszyć tylko latające muszki.

Kąpiel korzeni skutecznie zwalczy ziemiórkę

Radykalną, ale za to bardzo skuteczną metodą na pozbycie się ziemiórek jest kąpiel korzeni, podczas przesadzania kwiatów doniczkowych. Kąpiel korzeni pozwala na usunięcie pozostałości ziemi na korzeniach, w których mogą być ziemiórki. W tym celu korzenie zamocz na 24 godziny w roztworze przygotowanym z litra wody, łyżki płynnego mydła potasowego i łyżki denaturatu. Po zakończeniu kąpieli roślinę trzeba wsadzić do świeżej ziemi i czystych doniczek.