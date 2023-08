Reklama

Skąd muszki owocówki w domu?

Muszka owocówka, czyli wywilżna karłowata to niewielki owad z rzędu muchówek. Osiąga wielkość 2-3 mm i jest wyposażona w receptory mające zdolność wyczuwania etanolu z odległości nawet kilkunastu metrów. Dlaczego akurat tej substancji? Ponieważ są to związki będące wynikiem fermentacji, a owady te żywią się drożdżami, które powstają na psujących się produktach. Fermentacja to żywioł muszki owocówki. Wystarczy ogryzek po jabłku, szklanka z resztką soku, piwa lub wina, słoik niezamkniętych konfitur oraz otwarte okno, a owady zaraz się zjawią zwabione swoim ulubionym zapachem i perspektywą ucztowania.

Jak rozmnażają się muszki owocówki?

Muszki owocówki żerują na fermentującej żywności i tam też składają jaja. Samica może dziennie złożyć ok. 60 jaj, a w całym swoim cyklu życia nawet 500 jaj. W ciągu 24 godzin od zniesienia jaj wylęgają się z nich larwy, które błyskawicznie osiągają dorosłość i muszki owocówki są zdolne do rozmnażania już po ok. 12 godzinach po przepoczwarzeniu. Choć owady te bardzo szybko się rozmnażają, to ich cały cykl życia jest krótki i wynosi ok. 10-12 dni.

Czy muszki owocówki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia?

Muszki owocówki pojawiają się w wilgotnych, fermentujących środowiskach, a więc nie tylko w naszych domach, a także na wysypiskach śmieci i w ściekach. Owady te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka, ale mogą skazić żywność bakteriami, drobnoustrojami i grzybami.

Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się uciążliwych owadów

Walkę z muszkami owocówkami należy rozpocząć od eliminacji źródeł ich pożywienia, czyli dokładnym posprzątaniu pomieszczeń, w których się pojawiły i usunięciu z nich wszystkiego, co może zwabiać owady. Kolejnym krok jest przygotowanie pułapki na muszki owocówki.

Przepis na najskuteczniejszą domową pułapkę:

przygotuj naczynie – najlepszy będzie słoik lub wysoka szklanka,

przygotuj miksturę – coś smakowitego (np. ocet winny lub jabłkowy, sok owocowy) i coś niebezpiecznego (np. kilka kropel płynu do naczyń),

wlej do naczynia przygotowaną miksturę i ustaw w miejscu występowania muszek owocówek, np. kuchni.

Zwabione zapachem muszki owocówki przyfruną do naczynia i utopią się w tak przygotowanej miksturze.

Profilaktyka to podstawa w walce z muszkami owocówkami

W skutecznej walce z tymi natrętnymi muszkami owocówkamibardzo ważna jest profilaktyka, a najlepszą bronią – porządek, czyli dobre praktyki sanitarne oraz lodówka. Warto pamiętać, aby zawsze: