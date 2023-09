Reklama

Chmiel zwyczajny – co to za roślina

Chmiel zwyczajny jest kojarzony przede wszystkim z przemysłem piwowarskim. Jednak warto poznać inne jego zastosowania. Może być on uprawiany również w ogrodach gdzie tworzy szybko i bujnie rosnące pnącze.

Chmiel jest to roślina wieloletnia (bylina) należąca do rodziny Cannabaceae (konopiowatych). Roślina ta sadzona jest przy podporach lub ogrodzeniach, bowiem tworzy pnącza o długości 8-10 metrów. Lubi gleby żyznei dobrze przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o odczynie obojętnym lub lekko kwasowym. Dobrze rośnie w słońcu lub półcieniu. Kwitnie w czerwcu i w lipcu. Kwiaty chmielu są białe, żółte lub zielonkawe. Jest to roślina dwupienna a to oznacza, że na jednej roślinie występują albo tylko kwiatostany męskie albo tylko żeńskie. Chmiel jest za znany ze swoich charakterystycznych owocostanów (czyli owoców złożonych powstałych z przekształcenia całych kwiatostanów), które mają kształt szyszek. To właśnie szyszki chmielu są podstawowym surowcem zielarskim tej rośliny.

Właściwości i zastosowanie chmielu

Chmiel jest uznawany za roślinę leczniczą. Wszystko za sprawą różnych związków chemicznych, które zawiera ta roślina. Napar z chmielu ma lekko gorzki smak, a to za sprawą zawartych w nim kwasów goryczkowych. Zastosowanie chmielu jest bardzo szerokie. Napar ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, dlatego z powodzeniem stosuje się go do przemywania trudno gojących się ran oraz owrzodzeń. A to wszystko dzięki zawartemu w nim ksantohumolowi. Związek ten wykazuje również działanie przeciwutleniające i antynowotworowe.

Chmiel wspomaga również równowagę układu nerwowego, łagodzi nadpobudliwość i ułatwia zasypanie, a to dzięki zawartości humuloneloru i lupuloneloru, które wykazują działanie uspokajające. Herbata z chmielu korzystnie wpływa na układ pokarmowy, wspomaga jego działanie, przyspiesza metabolizm a także ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Napar przyspiesza wydzielanie żółci - jest zatem dobrym sposobem na niestrawność. Działa moczopędnie i wspomaga odtruwanie organizmu.

Chmiel w kosmetologii i w kuchni

Chmiel jest stosowany również w kosmetologii, bowiem wykazuje on działanie hormonalne, które jest wykorzystywane w celu opóźniania procesów starzenia się skóry. Bowiem ekstrakt z chmielu zawiera hormon roślinny fitoestrogen, który według niektórych badaczy wykazuje działanie podobne do ludzkiego estrogenu. Wyciąg z tej rośliny jest używany do produkcji kremów, lotionów oraz innych kosmetyków, w tym również szamponów do włosów. Dobrze sprawdzi się także jako składnik kąpieli regeneracyjnych.

Młode pędy chmielu można również wykorzystać w kuchni. Surowe znajdą zastosowanie w przygotowaniu surówki. Młode liście i pędy mogą być również dodane do zupy. Gotowane pędy chmielu przypominają w smaku szparagi. Szyszki chmielu są wykorzystywane w przemyśle piwowarskim jako przyprawa do brzeczki - czyli półproduktu stosowanego podczas produkcji piwa lub miodu pitnego.

Jak przygotować herbatę z chmielu

Szyszki chmielu zwyczajnego z upraw ekologicznych możemy kupić w wielu sklepach. Herbatę z chmielu przygotowuje się zalewając jedną łyżeczkę suszonych szyszek tej rośliny szklanką wrzątku, a następnie zostawiając pod przykryciem na około 10-15 minut. Tak przyrządzony napój pije się 1-2 razy dziennie.