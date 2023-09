Reklama

Jaja kurze - produkt chętnie spożywany przez Polaków

Jaja kurze to jeden z popularnych produktów spożywczych w naszym kraju. Cieszą się one dużą popularnością i są częściej wybierane niż jaja gęsie, kacze przepiórcze czy indycze. Polacy lubią je w różnej postaci: gotowane, smażone czy jako dodatek do sałatek, ciast czy deserów. Według danych GUS w 2020 roku statystyczny Polak zjadł 157 sztuk jaj kurzych rocznie.

Co zawierają jaja kur?

Jaja kurze to ważne źródło wielu związków, w tym witamin, które mają bardzo korzystne właściwości dla zdrowia. Oczywiście jakość i smak jajka zależy od żywienia i trybu życia kury, która je zniosła. Te najlepsze pochodzą od kur jedzących odpowiednią paszę - czyli taką, która jest bogata w witaminy i składniki mineralne, a jej skład jest dostosowany do wieku kury oraz odpowiednio zbilansowany. Kury, które mają zapewnione odpowiednie komfortowe warunki życia, będą znosiły lepsze i smaczniejsze jajka.

Jajka zawierają witaminy z grupy B oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach - takie jak witamina A, D i E - są również źródłem żelaza, fosforu, cynku, kwasu foliowego czy selenu. Zawierają również luteinę oraz zeaksantynę, która dobrze wpływają na wzrok, jak również lecytynę działającą korzystnie na układ nerwowy oraz obniżającą poziom cholesterolu i poprawiającą krążenie krwi.

Czerwona plamka w jajku – co to oznacza?

Co jakiś czas możemy trafić na jajko, w którym pojawia się przy żółtku czerwona plamka. Według powszechnej opinii jest nią zarodek kurczaka. To jednak jest niezgodne z prawdą, bowiem czerwona plamka to kropelka krwi z pękniętego małego naczynia krwionośnego w jajowodzie lub jajniku kury. Absolutnie nie należy się obawiać, bowiem takie jajko jest w pełni bezpieczne.

Czerwona plamka często zdarza się w jajach od młodych niosek. Czasem może być ona oznaką, że w diecie kury zabrakło witamin A lub D. Może to być również uwarunkowane genetycznie.