W poszukiwaniu najładniejszego imienia świata

Portal "MY 1st years" (my1styears.com) wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Birmingham zajęli się poszukiwaniem najpiękniejszego imienia na świecie.Naukowiec - językoznawca dr Bodo Winter - przeprowadził badanie, w którym ocenił reakcję ludzi na wypowiadane na głos imiona. Pod lupę wzięto emocje oraz skojarzenia, jakie wywołują w badanych poszczególne imiona. Badaniu poddano 100 najpopularniejszych imion żeńskich i męskich.

Jakie jest najpiękniejsze imię na świecie?

Badanie pokazało, że najładniejszym imieniem żeńskim jest imię Sofia. Imię to brzmi podobnie w wielu językach słowiańskich, germańskich czy romańskich. Dr Winter stwierdził, że to właśnie to imię okazało się wywoływać najbardziej pozytywne emocje, a jego brzmienie odbierane jest jako najbardziej melodyjne. Wśród 10 najładniejszych imion żeńskich znalazły się:

Sophia

Zoe

Rosie

Sophie

Ivy

Phoebe

Violet

Willow

Hannah

Ellie

Jak zatem pokazały wyniki badania, imię Sophia oraz jego odpowiednik Sophie pojawiły się w pierwszej dziesiątce aż dwa razy. Analogiczne badania przeprowadzono również dla imion męskich. I tutaj, jak podaje "MY 1st years", za najładniejsze imię męskie zostało uznane imię Zayn.

Co oznacza imię Sophia?

Imię to pochodzi z języka greckiego. Sophia (σοφία) w tym języku oznaczała "mądrość". Z czasem zyskało ono popularność jako imię żeńskie. Ponieważ w mitologii greckiej boginią mądrości była Atena, to też imię Sophia było kojarzone z kobietą mądrą i piękną.

Czy rzeczywiście to imię jest najpiękniejsze? Oczywiście wybór imienia to kwestia gustu. Niemniej jednak na tak dużą popularność imienia Sophia ma wpływ na pewno fakt, że to imię jest bardzo znane na całym świecie, gdyż ma swoje podobnie brzmiące odpowiedniki w wielu językach takie jak np.: Sofia, Sofija, Sofie, Sophie, Soffy czy Zofka. Imię to rozsławiły również znane kobiety o imieniu Sofia takie jak: Sophia Loren, Sophie Marceau, Sophia Copolla czy Sophia Bush.

Imię Sophia w Polsce

Polskim tradycyjnym odpowiednikiem imienia Sophia jest Zofia. Imię to od wielu lat cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Jest to jedno z najpopularniejszych polskich imion. Według danych zamieszczonych na gov.pl w styczniu 2023 roku ilość kobiet noszących to imię w Polsce wyniosła 373 092 i jest to 15. najpopularniejsze imię w kraju. Ponadto znalazły się również 2 kobiety, które noszą imię Szofia. Ponadto wśród imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2023 roku imieniem Zofia zostało nazwanych2626 dziewczynek. Tym samym imię to stało się jak dotychczas najczęściej wybieranym imieniem przez rodziców. Ponadto imię Zofia w ubiegłym roku w samym tylko województwie mazowieckim zostało nadane 996 razy. Wśród imion wybieranych w Polsce dla dziewczynek w 2022 roku znalazły się również takie imiona jak Sophia czy Sophie.