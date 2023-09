Reklama

Koty mają silny instynkt poznawania świata. Lubią przechadzać się wśród roślin doniczkowych, podgryzać je albo kopać w ziemi. Koty mogą też robić to z nudy. Czasami zdarza się, że mają potrzebę zjedzenia rośliny, by ułatwić sobie pozbycie się z żołądka zbitej sierści.

Do roślin, które są trujące dla kota, zaliczają się popularne gatunki, które często uprawiane są w naszych domach w doniczkach albo znajdują się w wazonach. Jeśli zdecydujemy się na posiadanie kota i nie chcemy pozbywać się roślin doniczkowych, to musimy przygotować się na to, by poświęcać kotu dość dużo uwagi i pilnować, żeby nie przebywał w ich otoczeniu. Dodatkowo, jeśli kot jest wychodzący, warto zwrócić uwagę na to, jakie rośliny mamy posadzone w ogrodzie.

Trujące rośliny dla kota - lista

Rośliny doniczkowe trujące dla kota to m.in.:

aloes

azalia

bluszcz

cyklamen

difenbachia

dracena

fikus

filodendron

geranium

gwiazda betlejemska

hoya

sansewieria

skrzydłokwiat

szeflera

zamiokulkas

frezja

hiacynt

konwalia majowa

lilia

szafirek

tulipan

hortensja

jemioła

pelargonia.

Czy koty rozpoznają trujące rośliny?

Koty ostrożnie podchodzą do pożywienia i potrafią rozpoznać nieświeże ryby i mięso. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest prawdą stwierdzenie, że koty mają instynkt, który podpowiada im, które z roślin mogą być dla nich trujące.

Objawy i skutki zatrucia rośliną u kota

Jeśli kot zje kawałek trującej rośliny, może to być niebezpieczne dla jego zdrowia. Objawy, które mogą świadczyć o zatruciu kota to: apatia, brak apetytu, powiększenie źrenic, obrzmiały język, drgawki, wymioty, biegunka, ślinotok, a nawet utrata przytomności i porażenie układu nerwowego. Każdy kot może w inny sposób zareagować na toksynę. Kiedy zauważysz te objawy u swojego pupila, pilnie udaj się z nim po specjalistyczną pomoc do weterynarza.

Czasami zdarza się tak, że objawy zatrucia u kota nie będą od razu zauważone. Toksyczne substancje zawarte w roślinie, mogą powoli niszczyć zdrowie pupila. Z czasem u kota mogą zostać wyniszczone nerki, wątroba, żołądek i serce.

Pierwsza pomoc dla kota po zatruciu rośliną

Kiedy mamy podejrzenie, że kot zjadł trująca roślinę, możemy od razu podjąć działania. Zacznijmy od przemycia mu pyszczka używając zwykłej wody. Pozwoli to usunąć szkodliwą substancję i ograniczyć skutki zatrucia. Dobrze jest też wywołać u zwierzęcia wymioty. W tym celu podajmy kotu mocno osoloną wodę za pomocą strzykawki.

Jeśli masz taką możliwość, zbierz próbkę wymiocin lub kału i zabierz ją ze sobą do weterynarza. Pozwoli to określić stopień zatrucia i wdrożyć odpowiednie leczenie.