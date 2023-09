Reklama

Krótka historia kawy

Kawa jest gorącym napojem przyrządzanym z palonych, a następnie zmielonych lub też poddanych instantyzacji ziaren kawowca. Nazwa "kawa" prawdopodobniewywodzi się od dawnej nazwy etiopskiego miasta Kaffa - regionu słynącego z uprawy kawy. Owoce kawowca były wykorzystywane w Etiopii już tysiąc lat przed naszą erą.

Pojawiają się różne historie dotyczące pochodzenia procedury przygotowania kawy w formie podobnej do znanej nam obecnie kawy parzonej. Prawdopodobnie metoda prażenia nasion kawy, a następnie przyrządzania z nich napoju została opracowana w Jemenie. Następnie wędrujący po całym Półwyspie Arabskim Beduini mieli rozpowszechnić ten napój w regionie.

Wpływ kawy na nasz organizm

Picie kawy ma pozytywny wpływ na nasz organizm. Duża zawartość antyutleniaczy w kawie z ekspresu powoduje spowolnienie procesów starzenia. Kawa przyspiesza metabolizm, jak równieżpodnosi poziom kortyzolu i ciśnienie, co może działać na nas korzystnie pobudzająco - o ile nie mamy problemów ze zbyt wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Ponadto picie tego gorącego napoju może również zmniejszyć ryzyko występowania nowotworów układu pokarmowego. Najlepsza i najzdrowsza jest kawa z ekspresu ciśnieniowego.

Warto jednak pamiętać, że kawa ma swoje właściwości prozdrowotne, o ile pijemy ją z umiarem. Maksymalna bezpieczna dawka kofeiny wynosi do 400 mg na dobę. A to oznacza teoretycznie możliwość wypicia 4 do 5 kaw dziennie. Jednak jest to ilość maksymalna i dotyczy ona wyłącznie osób, które są na tyle "odporne" na działanie kofeiny, że mogą sobie pozwolić na wypicie takiej ilość kawy.

Poza tym jest wiele rodzajów kawy – one również różnią się zawartością kofeiny. Co ważne - kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale również w: czarnej herbacie, kakao, czekoladzie, cukierkach z dodatkiem kofeiny, w napojach typu cola, a także może pojawić się w niektórych lekach. Zatem, żeby przekroczyć maksymalną dawkę, wcale nie trzeba wypijać kilka filiżanek kawy dziennie. Dlatego byśmy mogli w pełni skorzystać z dobroczynnych właściwości kawy, należy zachować umiar w jej piciu. Możemy wypić 2 do 3 filiżanek dobrej jakościowo kawy dziennie. Taka ilość nam mnie zaszkodzi chyba, ze jesteśmy na nią mocno wrażliwi.

Czy można pić kawę na pusty żołądek?

Czy picie kawy na czczo jest zdrowe dla naszego organizmu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. To zależy, kto tę kawę pije. Bowiem każdy organizm może zareagować inaczej. Dlatego warto przede wszystkim obserwować, jak się czujemy po wypiciu kawy przed posiłkiem.

Na pewno kawy na czczo nie powinny pić osoby, które mają problemy z wrzodami, nadkwasotą żołądka, refluksem czy zgagą. W tych przypadkach jedzenie wcale nie jest barierą ochronną.

Są jednak wyjątki, gdzie spożycie posiłku może łagodzić przykre dolegliwości na skutek wypicia kawy na czczo. Osobom bardzo wrażliwym może pomóc zjedzenie np.: pełnoziarnistego pieczywa, płatków owsianych, cytrusów czy dojrzałych bananów.

Kawa na czczo? Teoretycznie można, ale…

Mimo że teoretycznie nie ma przeciwwskazań do wypijania kawy na czczo, to jednak u niektórych może wystąpić poczucie nadkwasoty w tym także pieczenia w przełyku. Kawa jest napojem kwaśnym, ma ona pH około 5 (podczas gdy pH soku żołądkowego wynosi 2). Oczywiście nasz żołądek dobrze radzi sobie z jej trawieniem, a jego gruba warstwa śluzu chroni przed podrażniających działaniem kawy. Jednak nasz przełyk już niekoniecznie.

Warto również pamiętać o tym, że kawa powoduje zwiększone wydzielanie kortyzolu. Poziom tego hormonu naturalnie jest najwyższy od rana. Dlatego najlepiej jest wypić pierwszą kawę 2-3 godziny po przebudzeniu. Bowiem, gdy wypijemy filiżankę kawy krótko po wstaniu z łóżka, to zbyt wysoki poziom kortyzolu może powodować większą drażliwość oraz pogorszyć nasz nastrój.