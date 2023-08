Reklama

Sierpniowe cięcie roślin w ogrodzie: Kiedy i jak właściwe to wykonać?

Choć sierpniowe słońce jeszcze mocno przygrzewa to jesień zbliża się wielkimi krokami. To czas, że należy przystąpić do letniego cięcia rośli ogrodowych. Jak właściwie się za to zabrać? Przede wszystkim ważny jest wybór dnia. Do cięcia roślin przystępujemy zawsze w czasie słonecznej, najlepiej suchej i bezwietrznej pogody. Zminimalizujemy w ten sposób ryzyko infekcji roślin, ponieważ mikroorganizmy chorobotwórcze przenoszą się z wilgocią i wiatrem.

Rany po cięciu warto posmarować, np. maścią ogrodniczą z dodatkiem środka grzybobójczego. Jest to bardzo ważne w przypadku cięcia, tych gatunków drzew, których kora i drewno są szczególnie podatne na choroby bakteryjne i grzybowe.

Sierpień w ogrodzie: Przycinanie krzewów i drzewek owocowych

Co powinniśmy teraz przyciąć w ogrodzie? W drugiej połowie sierpnia prześwietlamy korony drzew owocowych, przede wszystkim wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli oraz śliw. Warto zająć się także jabłoniami i gruszami tych odmian, których owoce dojrzewają z końcem sierpnia i początkiem września. Pojedyncze konary możemy wyciąć całkowicie, albo je skrócić, odpowiednio formując drzewo.

W sierpniu można wykonać także cięcie orzecha włoskiego. Po zbiorze owoców dobrze jest również zadbać o krzewy agrestu i porzeczek. Przycinamy pędy najstarsze, o ciemnej korze i najniżej rosnące oraz nadmiernie zagęszczające rośliny. Trzeba też zadbać o maliny i po zebraniu owoców skrócić ich pędy, oczywiście pamiętając, by nie przycinać ich u odmianom malin powtórnie owocujących pod koniec lata i jesienią.

Wielkie przycinanie żywopłotów

W sierpniu przycinamy żywopłoty z roślin liściastych i krzewów iglastych. Letnie cięcie fundujemy takim gatunkom, jak choćby cyprysik groszkowy, jałowiec chiński, sosnę górską, żywotnikowiec japoński czy tui szmaragd. Zimozielone gatunki, jak np. ostrokrzew czy bukszpan nie powinny być zbyt późno cięte, gdyż nie zdążą przygotować się do zimy.

Letnie cięcie ogrodowych roślin kwitnących: o czym warto pamiętać?

Podobnie, jak przez większość lata, tak i w sierpniu nadal regularne przycinamy przekwitłe kwiaty i kwiatostany krzewów, krzewinek i bylin ogrodowych. Przycinamy królową naszych ogrodów, czyli różę, po to, by pobudzić je do zawiązywania nowych pąków, podobnie postępujemy z hortensja ogrodową. Nie zapominamy o glicynii i lawendzie, obie odwdzięczą nam się za zabieg przyszłorocznym pięknym kwitnieniem.

Dlaczego letnie cięcie roślin jest tak ważne?

Regularne przycinanie jest warunkiem koniecznym, aby móc się cieszyć zdrowymi i dorodnymi plonami. Prześwietlając korony drzew owocowych i wycinając pędy krzewów, które ją zagęszczają, chronimy rośliny przed szeregiem chorób. Dodatkowo doświetlone owoce łatwiej dojrzewają, są zdecydowanie większe i lepiej smakują. Sierpień to najlepszy czas na przycinanie ogrodowych nadwrażliwców, takich jak wiśnia czy czereśnia. Gatunki te bardzo źle znoszą zimowe cięcia i najdogodniejszym terminem jest dla nich koniec lata, tuż po zbiorach, lepie się wtedy zabliźniają oraz szybciej po takim zabiegu się regenerują.