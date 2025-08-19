Pająki wchodzą do domów. Działaj szybko, bo będziesz mieć problem

Pająki trafiają do wnętrza domu z bardzo prostego powodu: poszukują ciepłego schronienia, gdzie mogą zdobyć pożywienie i wodę, ponieważ wszystkie te elementy są konieczne do ich przetrwania. Jednak gdy obecność pająków w domu lub mieszkaniu zaczyna przysparzać problemów domownikom, to warto sięgnąć po sprawdzone sposoby na zwalczenie nieproszonych gości.

Domowe sposoby na pająki w domu

Pierwszym krokiem jest regularne usuwanie wszelkich resztek jedzenia, które mogłyby przyciągać owady, a w konsekwencji także pająki. Należy także dbać o właściwe zabezpieczenie pożywienia zwierząt domowych.

Warto pozbyć się także starych kartonów, które są przysłowiowym rajem dla pająków. Instalacja moskitiery z gęstą siatką pomoże ograniczyć ilość owadów, które dostają się do wnętrza pomieszczeń.

Pająki wchodzą do domów. Jak się ich pozbyć?

Jeszcze innym sposobem na pozbycie się pająków z domu jest po prostu jego posprzątanie. Wiele gatunków pająków szuka miejsca, w którym może schronić się przed otoczeniem. Stosy gazet lub sterty zakurzonych ubrań to idealne dla nich miejsca. Bowiem dociera tam niewiele światła oraz jest ciepło i sucho.

Pająki dostają się do wnętrza domów przez różne szczeliny, pęknięcia oraz otwory. To oznacza, że jeśli nie chcesz, aby pająki pojawiły się w twoim domu, warto regularnie kontrolować otwory wentylacyjne, zagłębienia w ścianach, nieszczelności w oknach i inne miejsca. Kiedy zauważysz nawet niewielkie dziury, staraj się jak najszybciej je zabezpieczyć.

Tych zapachów pająki nie lubią: Mięta, cytryna, ocet…

Pająki nie lubią niektórych zapachów, które możesz wykorzystać do ich odstraszania. Przykładem jest tu zapach mięty. Wystarczy, że zrobisz mieszankę z połączenia wody z olejkiem miętowym i rozpylisz ją w punktach, takich jak framugi drzwi, okien, parapetów, narożniki pomieszczeń oraz przestrzenie między meblami a ścianami. Ten krok warto powtarzać co najmniej raz w tygodniu.

Jeśli nie przeszkadza ci zapach mięty, to dobrym rozwiązaniem, który odstraszy pająki, jest uprawa mięty na parapecie. Innymi aromatami, których pająki nie znoszą to zapachy cytryny, octu, kasztanów, żołędzi, cynamonu, eukaliptusa i cedru.

Sklepowe środki na pająki

W sklepach oferujących artykuły dla domu dostępne są produkty, które umożliwiają usuwanie pająków z twojego otoczenia. Do tego celu najlepiej sprawdzą się tzw. repelenty chemiczne. Zaleca się wybieranie preparatów chemicznych przeciwko insektom, które zawierają składniki takie jak pyretryna, permetryna oraz fenoksyetanol. Spośród wymienionych składników dwa pierwsze mają działanie owadobójcze, natomiast fenoksyetanol tworzy barierę, która zniechęca owady do wchodzenia na obszar objęty jej działaniem. Pomocny może okazać się także sam spray na pająki. Wystarczy spryskać nim miejsca, w których zauważyłeś ich obecność. Rozwiązaniem o długotrwałym efekcie jest także oprysk, który wcześniej trzeba rozrobić z wodą.

Usługi usuwania pająków z domu

Czasem zdarza się, że pająki rozgaszczają się w mieszkaniu lub domu na tyle, że domowe metody przestają przynosić efekty. Taki stan rzeczy może wynikać z różnych powodów. Oczywiście, nie oznacza to, że przegrałeś z nimi walkę. Wręcz przeciwnie, w takiej sytuacji nadal istnieje możliwość wyeliminowania pająków z twojego domu. Warto wtedy skorzystać z ostatecznego rozwiązania, jakim jest skorzystanie z profesjonalnej firmy specjalizującej się w usuwaniu pająków, mrówek oraz innych insektów z pomieszczeń mieszkalnych i firmowych. Korzystanie z usług profesjonalistów jest kosztowne, ale jednocześnie bardzo skuteczne.