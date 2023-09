Sprawdź glebę. Przed podlaniem zawsze sprawdź wilgotność gleby. Wciskając palec w głąb na głębokość około 2-3 cm, możesz ocenić, czy gleba jest sucha, umiarkowana czy mokra. Jeśli jest sucha, wtedy jest czas na podlewanie.

Reklama

Zwróć uwagę na gatunek

Różne gatunki kwiatów mają różne wymagania dotyczące podlewania. Rośliny pochodzące z obszarów suchych będą wymagały mniej wody niż te, które rosną naturalnie w wilgotnych środowiskach.

Reklama

Nie doprowadzaj do przelania

Zbyt częste lub nadmiarowe podlewanie może prowadzić do przelania, czyli nadmiernego nawodnienia rośliny, co może uszkodzić jej korzenie i prowadzić do zgnilizny.

Podlewaj rano

Najlepszym czasem na podlewanie jest wczesny poranek. Wtedy temperatura jest niższa, co zmniejsza ryzyko parowania wody, a rośliny mają cały dzień na przyswojenie wilgoci.

Unikaj podlewania liści

Staraj się unikać podlewania liści, zwłaszcza w przypadku roślin, które są wrażliwe na pleśń. Skup się na podlewaniu samej gleby.

Dostosuj podlewanie do pory roku

Pora roku ma wpływ na potrzeby wody roślin. Zimą wiele roślin przechodzi w okres spoczynku i wymaga mniej wody, podczas gdy latem, zwłaszcza w upalne dni, mogą potrzebować częstszych podlewań.

Uważaj na doniczki bez otworów odpływowych

Upewnij się, że doniczki mają otwory odpływowe, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpłynąć. Stojąca woda w doniczce może prowadzić do nadmiernego nawodnienia.

Obserwuj rośliny

Najważniejsze jest, aby obserwować swoje rośliny. Jeśli liście opadają, stają się żółte lub brązowe, może to wskazywać na problemy z podlewaniem. Dostosuj swoje praktyki podlewania na podstawie reakcji roślin.

Reklama

Kiedy nie podlewać roślin?

Istnieją pewne sytuacje i warunki, kiedy warto wstrzymać się od podlewania kwiatów doniczkowych.

Jedną z nich okres spoczynku. W niektórych przypadkach rośliny przechodzą w okres spoczynku, na przykład zimą. W tym czasie ich potrzeby wodne mogą być znacznie niższe, dlatego warto ograniczyć podlewanie, aby uniknąć nadmiernego nawodnienia.

Niskie temperatury. W chłodne dni lub nocy, kiedy temperatura jest niższa, rośliny zwykle potrzebują mniej wody, ponieważ procesy metaboliczne są zwolnione.

Roślina jest w stanie przelania. Jeśli masz podejrzenia, że roślina jest w stanie przelania, czyli ma nadmiar wody w doniczce lub gleba jest stale mokra, lepiej wstrzymać się z podlewaniem do czasu, aż gleba dobrze przeschnie.

Roślina rośnie w warunkach niskiego światła. Rośliny rosnące w warunkach o niskiej intensywności światła zwykle potrzebują mniej wody, ponieważ ich tempo wzrostu jest spowolnione.

Roślina jest nowo posadzona. Po przesadzeniu rośliny do nowej doniczki warto ograniczyć podlewanie przez pewien czas, aby uniknąć zbyt szybkiego gnicia korzeni. Pozwoli to roślinie dostosować się do nowych warunków.