Hortensje rosną najlepiej w miejscu, które nie jest zbyt nasłonecznione. Dobrze rozwijają się w półcieniu. Zbyt duża ilość promieni słonecznych prowadzi do uszkodzenia ich liści i kwiatów. Delikatne pędy i kwiatostany hortensji nie powinny być też narażone na silne wiatry.

W jakiej glebie najlepiej sadzić hortensje?

Przygotowując miejsce pod uprawę hortensji, warto zadbać o odpowiednie podłoże. Najlepiej sprawdzą się gleby kwasowe i lekko zasadowe o pH od 5,2 do 6,2. Do gleby dobrze jest dodać próchnicę, torf albo igliwie. Pozwoli to na utrzymanie odpowiedniej kwasowości. Hortensje mogą nie zakwitnąć w glebie ciężkiej, gliniastej i zalewowej.

Hortensje: Nawożenie i podlewanie

Na obfite kwitnięcie hortensji ma wpływ jej regularne i właściwe nawożenie. W tym celu powinno się wybierać nawozy bogate w składniki odżywcze takie jak, azot, fosfor i potas. Nie wolno również przesadzać z ilością nawozu, ponieważ może dojść do przypalenia korzeni.

Odpowiednie i regularne podlewanie hortensji wpływa na ich rozwój. Nie można doprowadzić do przesuszenia ani do nadmiernego zalania gleby. Hortensje są roślinami bardzo wrażliwymi na przesuszenie. Zwłaszcza latem, kiedy tworzą się kwiatostany, przez niedobór wody hortensja może nie zakwitnąć. Powinno się pilnować, by roślina miała stale wilgotne podłoże. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, by woda nie stała wokół korzeni, ponieważ przyczynia się to do chorób rośliny i gnicia.

Przycinanie hortensji

By hortensja pięknie kwitła, dobrze jest ją przycinać. Hortensje ogrodowe zakwitają na zeszłorocznych pędach. Dlatego jesienią albo wiosną trzeba przycinać pędy krzewu w umiejętny sposób, by nie usunąć tych zakończonych pąkami kwiatowymi.

Niezawodna odżywka do hortensji

Kwitnięcie hortensji możemy wspomóc domowym i ekologicznym sposobem, wykorzystując fusy z kawy. Zastosowanie fusów z kawy nie tylko ochroni hortensje przed mszycami i ślimakami, ale też przyczyni się do jej zdrowego rozwoju i kwitnięcia. Najlepiej sprawdzą się fusy po kawie po turecku i takie, które pozostają w filtrze od ekspresu przelewowego. Do przygotowania nawozu nie powinno się wykorzystywać fusów z kawy bezkofeinowej albo ekspresu ciśnieniowego.

Do przygotowania odżywki potrzebujemy szklankę fusów w kawy i 5 litrów wody. Fusy należy zalać wodą i zostawić, aż napęcznieją, a następnie całość wymieszać. Takim nawozem można podlewać rośliny raz na dwa tygodnie. Kawa zawiera składniki mineralne, które powodują bujne kwitnięcie i zdrowy rozwój hortensji. Potas wpływa na rozwój kwiatów i pędów. Fosfor przyspiesza owocowanie i rozwój korzeni. Azot ma korzystny wpływ na rozwój podziemnych i naziemnych części rośliny, a także na liście. Magnez korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego.