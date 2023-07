Reklama

Istnieje wiele skutecznych metod na podgrzewanie wody w basenie, zarówno za pomocą energii słonecznej, jak i za pomocą tradycyjnych podgrzewaczy. Wybór zależy od wielu czynników, takich jak budżet, dostępność energii słonecznej i wielkość basenu. Niezależnie od wybranej metody, pamiętaj, że podgrzewanie wody to nie tylko kwestia komfortu, ale może również znacznie wydłużyć sezon pływacki, pozwalając ci cieszyć się basenem, nawet gdy temperatura powietrza zaczyna spadać.

Jak ogrzać wodę w basenie?

Ogrzewanie solarem to jedna z najprostszych i najbardziej ekologicznych metod na podgrzewanie wody w basenie. Jest to możliwe dzięki specjalnym matom solarowym, które, rozłożone w słonecznym miejscu, absorbują energię słoneczną i przekazują ją do wody przepływającej przez matę. Mimo że montaż systemu solarowego może wiązać się z pewnymi kosztami, jest to inwestycja, która zwraca się w dłuższym okresie poprzez oszczędności na rachunkach za energię.

Specjalne podgrzewacze basenowe

Podgrzewacze basenowe to kolejne popularne rozwiązanie. Dostępne są różne modele, zarówno gazowe, jak i elektryczne, które mogą podgrzać wodę w basenie do wybranej temperatury. Choć mogą one być dość kosztowne zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji, są one bardzo skuteczne i szybkie. Elektryczne podgrzewacze wody sprawdzają się głównie w mniejszych basenach. Pozwalają na precyzyjne kontrolowanie temperatury wody. Zazwyczaj podgrzewają wodę do około 45 stopni Celsjusza. Ogrzewanie tą metodą jest dość drogie i jest mniej wydajne w kontakcie z chemią basenową.

Pompy ciepła do basenu

Pompy ciepła do basenu to urządzenia, które wykorzystują ciepło z otaczającego powietrza do ogrzewania wody w basenie. Pomimo początkowo wysokich kosztów instalacji, są one znacznie bardziej wydajne energetycznie niż tradycyjne podgrzewacze basenowe, co może przynieść znaczne oszczędności w długim okresie. Pompa sprawdzi się zwłaszcza w większych basenach. Jest to urządzenie ciche i energooszczędne, pobiera mało prądu i działa bez względu na to, jakie są warunki pogodowe.

Nie chcesz by woda się schłodziła? Przykryj basen

Krycie basenu to prosty i tani sposób na podgrzewanie wody. Specjalne pokrywy basenowe mogą zatrzymać ciepło generowane przez słońce, a jednocześnie zapobiegać utracie ciepła przez parowanie. Co więcej, pokrywa na basen może również pomóc utrzymać go w czystości, co jest dodatkowym plusem.