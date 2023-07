– Od kilku lat zauważamy, że szukając mieszkań, klienci zwracają uwagę na to, czy lokal ma balkon, taras lub ogródek. Niemal każdy chce mieć własną oazę spokoju, w której odpocznie na świeżym powietrzu bez wychodzenia z domu. Może się wydawać, że ze względu na ograniczoną przestrzeń urządzenie balkonu lub tarasu stanowi wyzwanie. Wystarczy jednak zastosować kilka wskazówek i aranżacja balkonu okazuje się całkiem prosta – mówi Jakub Orski z WPBM „Mój Dom” S.A.

Krok 1: Podłoga

Aby balkon był przytulny, warto zadbać o odpowiednie podłoże. Niedrogim i najprostszym rozwiązaniem jest dywan zewnętrzny, który można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Do wyboru jest wiele wzorów, kształtów i stylów, więc znalezienie dywanu, który wpasuje się w naszą wizję, nie będzie trudne. Kolejna propozycja to sztuczna trawa, która pozwala stworzyć na balkonie namiastkę ogrodu. Materiał można przyciąć tak, by idealnie komponował się z jego kształtem. Często wybieranym rozwiązaniem są płytki podłogowe, które układa się jak puzzle, więc są łatwe do zamontowania. Ich cena zależy od materiału – np. drewna lub plastiku. Takie płytki mogą służyć wiele lat, ponieważ są odporne na promieniowanie UV oraz bardzo niskie temperatury.

Krok 2: Meble

Wybór mebli na balkon czy taras zależy od kilku czynników – możliwości przestrzennych, budżetu oraz oczywiście stylu i gustu. Decydując się na zakup, warto przemyśleć materiał. Drewniane meble, może i będą prezentować się pięknie, ale niekoniecznie będą równie praktyczne. Są one cięższe oraz wymagają regularnej impregnacji, bez której mogą się deformować ze względu na działanie czynników atmosferycznych.

– Dobrym wyborem na balkon są nowocześnie wyglądające metalowe lub popularne ostatnio rattanowe meble, które są lekkie, funkcjonalne i wytrzymają wiele sezonów. Jeśli zależy nam na miejscu głównie wypoczynkowym, warto wybrać mały rattanowy narożnik. Natomiast okrągły metalowy stolik z krzesłami będzie idealny na poranną kawę i śniadanie na powietrzu – wyjaśnia Jakub Orski.

Krok 3: Rośliny

Nic tak nie relaksuje, jak przebywanie w otoczeniu zieleni. Balkon to idealne miejsce na rośliny, które mogą stać się jego główną ozdobą. Ładną aranżację można uzyskać za pomocą skrzyń i doniczek na balustradę lub podwieszanych półek. Warto zainwestować w rośliny, które wytrzymają kilka lat – bluszcz pospolity, barwinek pospolity, cyprysik groszkowy czy kiścień waltera. Jeśli z kolei nie masz ręki do roślin, wtedy możesz pokusić się o te sztuczne.

Krok 4: Zadbaj o prywatność

Dla wielu ludzi bardzo ważna jest prywatność. Jeśli balkon lub taras nie jest zabudowany, idealnym rozwiązaniem na ukrycie się przed światem będą osłony balkonowe. Do wyboru jest wiele materiałów, więc można dopasować osłony pod swoje potrzeby, np. do balkonu w stylu boho idealnym wyborem będzie słoma.

Krok 5: Dodatki

Nie warto bać się dodatków, aranżując balkon. Stylowe poduszki i koce sprawiają, że balkon jest bardziej przytulny. Wszelkiego rodzaju doniczki czy wazy scalają przestrzeń i nadają jej charakter. Ostatnio bardzo popularnym dodatkiem balkonowym są również makramy – czyli plecione ozdoby. Aby uprzyjemnić sobie wieczory, można również zaopatrzyć się w światełka na lince czy lampki.