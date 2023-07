Drożdże mają mnóstwo dobroczynnych właściwości i warto je wykorzystywać nie tylko do domowych wypieków. Podpowiadamy, jakie rośliny można podlewać miksturą drożdżową i po co to robić. Sięgnij po ten tani specyfik prosto z kuchni i sprawdź, co się stanie!

Podlewanie roślin drożdżami – jakie są tego zalety?

Jakie rośliny podlewać drożdżami?

Jak przygotować nawóz z drożdży?

Oprysk z drożdży na zarazę ziemniaczaną – jak go zrobić? Reklama Drożdże piekarnicze są bogate w witaminy z grupy B. Zawierają też sporo białka i błonnika pokarmowego, a także składników mineralnych. Drożdże mają zastosowanie nie tylko w pieczeniu chleba i innych wypieków, ale także w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i… w ogrodnictwie! Przeczytaj, jak możesz je wykorzystać w pielęgnacji roślin. Podlewanie roślin drożdżami – jakie są tego zalety? Reklama Drożdże piekarskie można wykorzystać do podlewania roślin w celu ich odżywienia i ochrony. Nawóz z drożdży wykazuje pozytywny wpływ na wzrost upraw, obfite kwitnienie oraz wzmacnia korzenie sadzonek. Drożdżowa i ekologiczna mikstura chroni też rośliny przed niektórymi chorobami i szkodnikami. Przede wszystkim zastosowanie drożdży w ogrodzie stanowi alternatywę dla gotowych, chemicznych nawozów i jest nie tylko naturalnym, ale i tanim rozwiązaniem. Reklama Jakie rośliny podlewać drożdżami? Oprysk z drożdży chroni i wzmacnia pomidory i ogórki. Banalnie prosty przepis Zobacz również Najlepsze rezultaty uzyskuje się, podlewając drożdżami następujące rodzaje roślin: warzywa (np. pomidory, ogórki, dynie oraz warzywa psiankowate),

krzewy i drzewa owocowe (np. truskawki, porzeczki, borówki amerykańskie),

rośliny ogrodowe (np. różaneczniki, floksy, hortensje, lawendy).

rośliny domowe (np. storczyki, skrzydłokwiaty, paprocie). Jak przygotować nawóz z drożdży? Przygotowanie odżywczego nawozu z drożdży jest proste i szybkie. Potrzebujesz kostki drożdżowej albo drożdży w proszku. Wymieszaj 100 gramów drożdży (lub 35 gramów suszonych drożdży) z 10 litrami ciepłej wody. Pozostaw miksturę na około godzinę. Taki oprysk nie wymaga rozrzedzania i można go od razu używać. Teraz tylko przelej mieszankę do butelki ze spryskiwaczem – i gotowe! Rośliny domowe zasilaj taką drożdżową odżywką, aby je wzmocnić. Najlepiej robić to wczesną wiosną oraz we wrześniu. W przypadku warzyw czy krzewów drożdży możesz używać częściej (najlepiej co około 14 dni). Oprysk z drożdży na zarazę ziemniaczaną – jak go zrobić? Sięgnij po drożdżowy oprysk w szczególności wtedy, gdy np. na uprawie ogórków czy pomidorów pojawi się tzw. zaraza ziemniaczana, czyli grzybicza choroba atakująca liście i plony. W takim przypadku połącz kostkę drożdży z niepełnym litrem ciepłego mleka. Możesz też dodać odrobinę płynnego szarego mydła. Gdy mieszanka ostygnie, potraktuj nią zainfekowane krzaczki, a za kilka dni zaraza zacznie znikać. Katarzyna Janik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję