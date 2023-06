Reklama

Ćma bukszpanowa – jeden z gatunków motyla, który pochodzi z Azji – to jeden z najgorszych szkodników, na jakiego skarżą się właściciele bukszpanów. Jeżeli i ty masz z nią problem, bo zielono-czarna gąsienica podjada liście rośliny, rozpraw się z takim nieproszonym gościem sprawdzonymi metodami, które polecają ogrodnicy.

Ćma bukszpanowa: Kiedy atakuje krzewy?

Choć jest mała i niepozornie wyglądająca, potrafi w ogrodzie lub na tarasach i balkonach siać prawdziwe spustoszenie w zielonych bukszpanach. Zazwyczaj ćma bukszpanowa jest najbardziej niebezpieczna dla krzewów w okresie wiosenno-letnim, dlatego zaraz po zimie warto regularnie monitorować ich stan, aby nie dopuścić do zniszczeń w postaci redukcji blaszki liściowej i zamierania rośliny.

Jeżeli na gałązkach wewnątrz bukszpanu zauważysz żółte jajka o średnicy jednego milimetra, larwy lub przędzę na łodygach, należy od razu podjąć środki zapobiegawcze. Gąsienice najczęściej żerują w środku krzewu.

Mechaniczne usuwanie ćmy bukszpanowej

Jeżeli na krzewach zauważysz ćmę bukszpanową, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w pierwszej kolejności zaleca mechaniczne pozbycie się szkodnika. Musisz zebrać ręcznie wszystkie stadia rozwojowe gąsienicy.

Pamiętaj o wycięciu wszystkich zaatakowanych gałęzi. Koniecznie usuń wszystkie poczwarki i larwy, które spadną do doniczek albo na ziemię. Gałęzie i liście, na których znajdziesz przędzę, wytnij, a następnie spal.

Chemiczne sposoby na ćmę bukszpanową

Innym sposobem na pozbycie się szkodników z bukszpanu jest użycie acetamipyrydu oraz benzoesanu emamektyny – insektycydów, które są dostępne na rynku. Znajdziesz je m.in. w sklepie ogrodniczym.

Warto pamiętać, aby powtórzyć oprysk, by szkodnik nie powrócił. Niektórzy polecają również wymieszanie wody z płynem do mycia naczyń i dokładne spryskanie rośliny taką mieszanką.

Ekologiczne sposoby walki z ćmą bukszpanową

Ostatni sposób to pozbycie się ćmy bukszpanowej ekologicznymi środkami. Możesz sięgnąć np. po biopreparaty zawierające bakterię Bacillus thuringiensis (Bt) – gram-dodatnią bakterię, która żyje w glebie i przewodzie pokarmowym gąsienic motyli. Jest to popularny środek do biologicznego unicestwiania szkodników.

Do innych ekologicznych metod można zaliczyć pułapki lepowe i feromonowe. W przypadku tych pierwszych gąsienica przyklei się do lepu, a w drugim specjalny środek zwabia samce szkodnika do specjalnego pojemnika, co sprawi, że ograniczysz rozmnażanie się ćmy bukszpanowej.