Dla Europy miniony rok był drugim najcieplejszym w historii, wszystko wskazuje więc na to, że tegoroczne lato może być jeszcze bardziej upalnie, niż poprzednie. Choć kilka dni wysokich temperatur może cieszyć, szczególnie jeśli odpoczywamy nad wodą, to jednak przedłużające się upały będą dotkliwe nawet dla najwytrwalszych. Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże nam ochronić organizm i znacząco poprawić komfort naszego funkcjonowania.

Reklama

Bez filtrów ani rusz

Zasada numer jeden, która powinna już stać się nawykiem, to stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Choć świadomość w tym zakresie rośnie, wciąż wiele osób wraca z wakacji z poparzoną od słońca skórą. Zaczerwienienie, swędzenie, suchość i pojawiające się przebarwienia to skutek kosmetyczny. Pamiętajmy jednak, że to niejedyne zagrożenie, a brak odpowiedniej prewencji może prowadzić do szybszego starzenia się skóry, a nawet do wystąpienia zmian nowotworowych. Pamiętajmy więc o odpowiedniej ochronie i nakładajmy na twarz i ciało kremy z wysokim filtrem – najlepiej SPF 50. W przypadku długiej ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB czynność tę należy powtarzać w ciągu dnia.

Reklama

Nie zapominaj o oczach

Słońce szkodzi nie tylko skórze, ale także narządowi wzroku. Upał w połączeniu z mocnymi promieniami może prowadzić do wysuszenia oczu, tym samym wywoływać dyskomfort, suchość i pieczenie. Pomocne okazuje się noszenie okularów przeciwsłonecznych, które dodatkowo posiadają ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Dobrze dobrane okulary w pełni blokują przedostawanie się promieni przez szkła, pamiętajmy tylko aby kupować je u sprawdzonego optyka i zdecydowanie unikać zakupu np. na nadmorskich straganach.

Okrycie głowy od zaraz

Reklama

Równie ważna jest ochrona skóry głowy, jak i włosów – one też nie lubią nadmiaru promieni słonecznych. Od długotrwałego przebywania na słońcu może rozboleć nas głowa, a dodatkowo wysoce prawdopodobne, że taki dzień skończy się poparzeniami skóry. Z kolei włosy stają się suche, matowe i łamliwe. Rozwiązaniem jest noszenie czapki lub kapelusza. Sprawdzającym się dodatkiem będą także kolorowe apaszki, które możemy przewiązać na głowie, dbając nie tylko o swoje zdrowie, ale także zapewniając modną stylizację.

Wsparcie od wewnątrz

W czasie upałów nasz apetyt często spada, z kolei odwodnienie może prowadzić do utraty cennych witamin i składników mineralnych. Na szczęście latem mamy z czego wybierać, dlatego dbajmy o urozmaicone menu. Dieta powinna być bogata w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, ryby i owoce morza oraz orzechy. Produkty te zawierają w sobie wartości odżywcze niezbędne do zachowania zdrowia oczu, takie jak kwasy omega-3 (szczególnie kwas dokozaheksaenowy - DHA) oraz witaminy A, C i E. Warto wiedzieć, że witamina C i E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, a DHA i cynk wspierają utrzymanie prawidłowego widzenia. W przypadku DHA korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg dziennie.

Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie organizmu. Szczególnie w czasie upałów podaż płynów powinna być wzmożona – nawet do 4 litrów dziennie.

- Pijmy głównie wodę mineralną. Dobrym rozwiązaniem zamiast słodkich napojów gazowanych są też domowej roboty lemoniady, czyli woda z dodatkiem cytryny, plastrów ogórka, pomarańczy czy malin. Dorzucenie kilku kostek lodu i listków mięty to sposób na zdrowe i dietetyczne orzeźwienie – tłumaczy dietetyk Sandra Ataniel, dietetyczka i ekspertka kampanii „Tarcza dla oczu”.

Pamiętajmy, by wakacje były czasem odpoczynku nie tylko dla psychiki, ale też organizmu. Zadbajmy o dobry sen, zdrową dietę, a jeśli to możliwe, ograniczmy też korzystanie z urządzeń elektronicznych. Za taki urlop organizm odwdzięczy się dobrym zdrowiem.