Gładka powierzchnia płyty indukcyjnej bardzo łatwo zbiera zabrudzenia. Podczas gotowania na szkle osadzają się krople tłuszczu, para wodna oraz drobne resztki potraw. Do tego dochodzą odciski palców oraz kurz. Nawet niewielkie zabrudzenia są bardzo widoczne na ciemnej powierzchni, dlatego wiele osób czyści płytę niemal codziennie.

Dodaj ocet do wody - prosty trik na tłuste plamy

Jednym z najprostszych domowych sposobów jest użycie octu. Ten popularny produkt świetnie rozpuszcza tłuszcz i usuwa osady z powierzchni szkła.

Jak przygotować roztwór:

1 szklanka ciepłej wody

1-2 łyżki octu

miękka ściereczka z mikrofibry

Zamocz ściereczkę w mieszance i delikatnie przetrzyj powierzchnię płyty. Tłuste plamy i smugi znikną bardzo szybko.

Dlaczego ten sposób działa?

Ocet ma właściwości odtłuszczające, dzięki czemu skutecznie usuwa resztki oleju i tłuszczu. Pomaga również pozbyć się osadów z wody i zapobiega powstawaniu smug. Po przetarciu powierzchni suchą mikrofibrą płyta będzie wyglądać jak nowa.

Czego nie używać do czyszczenia płyty indukcyjnej?

Aby nie porysować powierzchni szkła, warto unikać metalowych zmywaków, ostrych szczotek i proszków do szorowania. Mogą one uszkodzić powierzchnię i sprawić, że płyta będzie szybciej się brudzić.