Jak dbać o skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat to jedna z popularniejszych roślin doniczkowych. Ceniony jest za eleganckie, ciemnozielone liście oraz charakterystyczne białe kwiaty przypominające żagiel. Choć uznawany jest za roślinę stosunkowo łatwą w uprawie, zdarza się, że mimo dobrych warunków przestaje kwitnąć.

Podstawą pielęgnacji skrzydłokwiatu jest odpowiednie stanowisko. Roślina najlepiej rośnie w jasnym miejscu z rozproszonym światłem, ale poradzi sobie także w półcieniu. Nie toleruje natomiast bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować poparzenia liści.

Kluczowe jest również podlewanie. Skrzydłokwiat lubi wilgotne podłoże, ale nie znosi zastojów wody. Najlepiej podlewać go wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi lekko przeschnie. W sezonie grzewczym warto dodatkowo zraszać liście, ponieważ suche powietrze może negatywnie wpływać na kondycję rośliny.

Regularne nawożenie w okresie wzrostu i kwitnienia to kolejny istotny element pielęgnacji. Jeśli roślina nie wypuszcza kwiatów, może to oznaczać niedobór składników odżywczych. W takiej sytuacji warto sięgnąć po naturalne wsparcie.

Domowy nawóz z soczewicy pobudzi skrzydłokwiat do kwitnienia

Naturalne odżywki przygotowywane w domu mogą skutecznie wspierać wzrost i kwitnienie skrzydłokwiatu, jeśli są stosowane z umiarem. Dobrze sprawdza się rozcieńczona woda po gotowaniu warzyw (bez soli), napar ze skórek banana dostarczający potasu czy niewielka ilość drożdży rozpuszczonych w wodzie, które wspierają rozwój mikroorganizmów w podłożu. Niektórzy stosują także rozkruszone skorupki jaj jako źródło wapnia.

Ciekawą alternatywą jest nawóz z soczewicy – bogaty w azot, fosfor oraz cenne mikroelementy, które wzmacniają system korzeniowy i pobudzają roślinę do wytwarzania pąków kwiatowych. Woda po namaczaniu ziaren działa jak łagodna, naturalna odżywka.

Składniki potrzebne do wykonania nawozu z soczewicy

Do przygotowania odżywki potrzebujesz zaledwie dwóch składników:

3 łyżki suchej soczewicy (może być zielona, czerwona lub brązowa),

1 litr wody (najlepiej odstanej lub przefiltrowanej).

Jak zrobić nawóz z soczewicy krok po kroku?

Wsyp trzy łyżki suchej soczewicy do miski lub słoika. Zalej ziarenka litrem letniej wody. Odstaw całość na około 12–24 godziny, aby soczewica zaczęła uwalniać cenne składniki do wody. Po upływie tego czasu przecedź płyn przez sitko lub gazę. Otrzymany roztwór rozcieńcz dodatkowo wodą w proporcji 1:1, aby był łagodniejszy dla korzeni.

Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Najlepiej wykorzystać go w ciągu 1–2 dni.

Jak stosować nawóz z soczewicy?

Odżywkę z soczewicy stosuj zamiast zwykłej wody do podlewania – nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Przed aplikacją upewnij się, że ziemia w doniczce nie jest całkowicie sucha, aby uniknąć szoku dla korzeni.

Wystarczy podlać roślinę umiarkowaną ilością roztworu, tak aby nawóz równomiernie rozprowadził się w podłożu. Regularne stosowanie może sprawić, że skrzydłokwiat zacznie intensywniej rosnąć i w krótkim czasie wypuści nowe pędy kwiatowe.

Warto obserwować reakcję rośliny. Jeśli liście staną się bardziej soczyste, a nowe przyrosty pojawią się szybciej, oznacza to, że nawóz działa.

Dlaczego nawóz z soczewicy działa?

Podczas namaczania soczewicy do wody przenikają składniki odżywcze oraz naturalne enzymy aktywujące procesy wzrostowe. Rośliny doniczkowe potrzebują przede wszystkim azotu, fosforu i potasu, ale także mikroelementów takich jak żelazo czy magnez.

Soczewica, jako roślina strączkowa, jest naturalnym źródłem azotu. W formie płynnej składniki te są łatwiej przyswajalne przez korzenie. Dodatkowo naturalny charakter nawozu sprawia, że ryzyko przenawożenia jest mniejsze niż w przypadku silnych preparatów chemicznych.

W efekcie skrzydłokwiat otrzymuje impuls do wzrostu – zaczyna intensywniej budować masę liściową i wytwarzać pąki kwiatowe.

Co jeszcze można odlewać nawozem z soczewicy?

Naturalny nawóz z soczewicy sprawdzi się nie tylko w przypadku skrzydłokwiatu. Można go stosować także do innych roślin doniczkowych o ozdobnych liściach i kwiatach. Dobrze reagują na niego m.in.:

monstera,

epipremnum,

anturium,

dracena.

W przypadku każdej rośliny warto jednak zachować umiar i stosować nawóz nie częściej niż co 2–3 tygodnie.